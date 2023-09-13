بوتين يرى «إمكانات» لتعاون عسكري مع كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن هناك «إمكانات» لتعاون عسكري مع كوريا الشمالية رغم العقوبات الدولية، وذلك خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي.

وقال في المقابلة التي بُثِّت بعد قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون: «هناك بعض القيود (...) في إطار القواعد القائمة، هناك إمكانات نأخذها بعين الاعتبار ونناقشها»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

والتقى الزعيمان في قاعدة «فوستوتشني» الفضائية بأقصى الشرق الروسي، وتصافحا بحماسة لدى وصول كيم، حسب ما أظهرت مشاهد مصورة بثها الكرملين. ثم تجول الزعيمان في منشأة جمع مركبات «أنغارا» الفضائية، ومجمع إطلاق «سويوز-2»، ومجمع إطلاق «أنغارا» الذي لا يزال قيد البناء.

روسيا «مهتمة بشراء ذخائر كورية شمالية»

وقال مسؤولون أميركيون ومراقبون في حديث إلى «فرانس برس» إن روسيا مهتمة بشراء ذخائر كورية شمالية، لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. وفي حال تمت، يمكن أن تنتهك صفقة الأسلحة العقوبات الدولية.

وأضاف المراقبون أن روسيا ستسعى في المحادثات على الأرجح للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية، التي تريد في المقابل تكنولوجيا متطورة للأقمار الصناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية.

وقال بوتين لصحفيين: «سنناقش كل المواضيع دون تسرّع. لدينا الوقت لذلك»، وذلك ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت المحادثات ستشمل التعاون العسكري.

ورافق كيم وفد يشي بأن القمة ستتركز على مسائل عسكرية. ومن بين كبار المسؤولين العسكريين الذين يرافقون كيم المارشال في الجيش الكوري الشمالي باك جونغ تشون، ومدير إدارة صناعة الذخائر جو تشون ريونغ، حسب وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية.

وانضم إلى المحادثات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، على ما أظهرت مشاهد بثها التليفزيون الرسمي الروسي.

«مكاسب تكتيكية» من لقاء بوتين وكيم

وحسب الوكالة الفرنسية، فإن الاجتماع في قاعدة الفضاء له بعد رمزي، خاصة أن بيونغ يانغ فشلت مرتين أخيرا في محاولة وضع قمر صناعي للتجسس العسكري في المدار، بحسب مراقبين.

وروسيا تسعى للوصول إلى مخزون كوريا الشمالية من قذائف المدفعية. في حين تبحث بيونغ يانغ عن المساعدة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وتحديث معداتها العسكرية التي تعود للحقبة السوفيتية، حسبما قال إلى «فرانس برس» مدير المعهد العالمي لدراسات كوريا الشمالية، آن تشان إيل.

وأضاف: «إذا جرى تزويد روسيا براجمات صواريخ وغيرها من قذائف المدفعية من كوريا الشمالية بكميات كبيرة، فقد يكون لذلك تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا».

وقال أستاذ الدراسات الكورية في جامعة أوسلو، فلاديمير تيخونوف، للوكالة الفرنسية إن كيم يجازف أيضا بإثارة استياء حليفته الرئيسية الأخرى بكين من خلال لقائه بوتين. وتابع: «لن تكون الصين سعيدة جدا بدخول روسيا منطقة يعتبرها الصينيون حكرًا لهم»، مضيفًا أن بكين ستشعر بالقلق بشأن تأثير أي نقل لتكنولوجيا عسكرية روسية إلى بيونغ يانغ على الاستقرار الإقليمي.

ورأى أن كيم وبوتين «قد يتبادلان ذخيرة كوريا الشمالية القديمة من الحقبة السوفيتية مقابل تكنولوجيا عسكرية روسية أكثر حداثة أو عملة صعبة أو قمح». وأضاف: «من الناحية التكتيكية، كلاهما يحقق مكاسب من خلال الحصول على ما يحتاجان إليه الآن. لكن على المدى الطويل، ستتعرض علاقات روسيا المهمة مع سول لضرر لا يمكن إصلاحه».