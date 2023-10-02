البيت الأبيض: «مخطئ» بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

رفض البيت الأبيض، الإثنين، تصريحات الكرملين بأن التعب الغربي من دعم أوكرانيا سيتزايد بعدما حرم اتفاق حول الميزانية الأميركية توصل إليه الكونغرس، السبت، لتجنب إغلاق المؤسسات الفدرالية، كييف من مساعدات جديدة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار «إذا كان بوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أكثر منا فهو مخطئ»، مضيفة أن هناك تحالفًا غربيًا كبيرًا يدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي، وفق «فرانس برس».

«تعب» الغرب من تقديم الدعم لأوكرانيا

وأكد الكرملين، الإثنين، أن «تعب» الغرب من تقديم الدعم لأوكرانيا سيزداد، في حين يسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إثبات العكس من خلال اجتماعهم في كييف.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن «التعب من الدعم العبثي تمامًا لنظام كييف سيزداد في بلدان مختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة»، لكنه قال إن واشنطن «ستواصل انخراطها» في هذا النزاع بعد استبعاد المساعدات لكييف من الاتفاق حول الميزانية الفدرالية الأميركية، على أن يشملها قانون منفصل.

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا، على الرغم من أن تقديم المساعدات إليها تم استثناؤه من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي، مطالبًا الجمهوريين بـ«وقف الألاعيب» على هذا الصعيد.

بايدن يدعو الكونغرس إلى الموافقة سريعًا على مساعدات لأوكرانيا

وقال بايدن في مداخلة من البيت الأبيض «أريد أن أؤكد لحلفائنا الأميركيين وللشعب الأميركي وللشعب في أوكرانيا أنه يمكنكم الاعتماد على دعمنا. لن ننسحب».

ورحب بايدن، السبت، باتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة سريعًا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق. وقال بايدن في بيان «لا يمكننا في أي ظرف السماح بوقف الدعم الأميركي لأوكرانيا».

مواصلة تمويل الإدارة الفدرالية موقتًا

وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي، مساء السبت، إجراء طارئًا يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفدرالية موقتًا لمدة 45 يومًا. وقبل ثلاث ساعات فقط من حصول «الإغلاق» الحكومي أقر مجلس النواب نصًا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، قبل أن تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضوًا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.

وأضاف بايدن «أتوقع تمامًا أن يحافظ رئيس مجلس النواب (كيفن مكارثي) على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن إمرار الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة».

ويتعين على المشرعين الآن النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق بـ 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا والتي أراد بايدن إدراجها في الميزانية. وقد يجرى تصويت أوائل الأسبوع المقبل وفقًا لوسائل إعلام أميركية.