6 قتلى وعشرات الجرحى في انفجار قرب مسجد بباكستان

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب ثلاثون بجروح في انفجار وقع قرب مسجد في محافظة بلوشيستان في باكستان، على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

ونقلت «دون نيوز» عن مسؤول في إقليم ماستونغ، قوله إن الانفجار وقع عندما كانت جموع تستعد للمشاركة في موكب في ذكرى المولد النبوي الشريف، بحسب وكالة «فرانس برس».