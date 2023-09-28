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ألمانيا توقع اتفاقًا «تاريخيًا» لشراء منظومة صواريخ إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 07:29 مساء
ألمانيا توقع اتفاقًا «تاريخيًا» لشراء منظومة صواريخ إسرائيلية
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (يمين) ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت يتصافحان بعد توقيع اتفاقية لشراء منظومة «آرو 3» Arrow 3 الإسرائيلية للصواريخ فرط الصوتية في وزارة الدفاع في برلين في 28 سبتمبر 2023 (أ ف ب)
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وقعت ألمانيا اتفاقية لشراء منظومة «آرو 3» (Arrow 3) الإسرائيلية للصواريخ فرط الصوتية والتي ستصبح جزءًا رئيسيًا من الدفاعات الأوروبية في وجه أي هجوم جوي.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إن التوقيع على الاتفاق الذي يعد الأكبر في تاريخ «إسرائيل» وقطاع الصناعات الدفاعية لديها، يعدّ «يومًا تاريخيًا» بالنسبة للبلدين، بحسب وكالة «فرانس برس».

أكبر صفقة لقطاع الصناعة العسكرية الإسرائيلية
وتُعدّ الصفقة، التي تصل قيمتها إلى 3,5 مليار دولار تقريبًا، أكبر صفقة لقطاع الصناعة العسكرية الإسرائيلية على الإطلاق. واعتبر بيستوريوس أن منظومة «آرو 3» ستمكن «أنظمة الدفاع الجوي الألمانية من أن تكون جاهزة للمستقبل».

وقادت ألمانيا حملة لتعزيز الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، وحثّت الحلفاء على شراء أنظمة ردع بشكل مشترك.

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وأضاف بيستوريوس: «يمكننا أن نرى مع الهجمات الروسية اليومية على أوكرانيا كم أن أنظمة الدفاع الجوي مهمة».

من جهته، قال غالانت إن توقيع الاتفاق «حدث مؤثر لكل يهودي»، نظرًا إلى أحداث المحرقة. وأضاف «بعد مرور 80 عامًا فقط على نهاية الحرب العالمية الثانية، تتعاون إسرائيل وألمانيا اليوم في بناء مستقبل أكثر أمانًا».

ما هو نظام الدفاعي الصاروخي «آرو-3»؟
و«آرو-3» نظام دفاعي صاروخي طوّرته «إسرائيل» والولايات المتحدة معًا لاعتراض وإسقاط الصواريخ البالستية فوق الغلاف الجوي للأرض. كما أنه نظام الذي موّلته جزئيًا الولايات المتحدة جرى تطويره وإنتاجه من قبل شركة صناعات الطيران الإسرائيلي «آي أيه آي» بالاشتراك مع عملاق صناعة الطيران الأميركية «بوينغ».

ووفقاً للشركة الإسرائيلية المطوّرة لـ«آرو-3»، يمكن للنظام الدفاعي الجوي اعتراض صواريخ بالستية يتمّ إطلاقها من مسافة تصل إلى 2400 كلم. وجرى نشر النظام لأول مرة في العام 2017 في قاعدة جوية إسرائيلية، واستخدم لحماية الدولة العبرية من هجمات محتملة من إيران وسوريا. وتتوقّع برلين أن يتمّ تسليم النظام الدفاعي في الربع الأخير من العام 2025.

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