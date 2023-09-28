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الكرملين: زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورية بسبب الحرب الهجينة ضد روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 01:15 مساء
الكرملين: زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورية بسبب الحرب الهجينة ضد روسيا
الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الكرملين، الخميس، أن الزيادة الهائلة في الإنفاق الدفاعي المقررة للعام المقبل «ضرورية جدا»، مشيرا إلى ما وصفه «بحرب هجينة ضد روسيا».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «من الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية وضرورية جدا لأننا في حالة حرب هجينة ونواصل العملية العسكرية الخاصة»، في إشارة إلى الهجوم العسكري الذي تشنه موسكو في أوكرانيا، مضيفا: «أنا أشير إلى الحرب الهجينة التي اُطلقت ضدنا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وكشفت وزارة المالية الروسية، الخميس، زيادة مرتقبة لموازنة الدفاع بنحو 70% العام 2024، فيما تضخ موسكو الموارد في هجومها الواسع النطاق في أوكرانيا.

وجاء في وثيقة نشرتها الوزارة أن نفقات الدفاع يرتقب أن ترتفع بأكثر من 68% على أساس سنوي لتصل إلى 10.8 تريليون روبل (111.15 مليار دولار) ما يشكل حوالى 6% من إجمالي الناتج الداخلي أي أكثر من الانفاق المخصص للسياسة الاجتماعية، وفق الوكالة الفرنسية.

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