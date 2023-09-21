  • Alwasat News
Atwasat

روسيا تقيّد صادراتها من الوقود لتفادي نقصه في أسواقها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 06:22 مساء
روسيا تقيّد صادراتها من الوقود لتفادي نقصه في أسواقها
براميل نفط - صورة تعبيرية (الانترنت)
alwasat radio

فرضت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، قيودًا «موقتة» على صادراتها من البنزين والديزل لتفادي أي نقص محتمل في السوق المحلية، وفق «فرانس برس».

وقالت الحكومة الروسية، في بيان، إنها «فرضت قيودًا موقتة على صادرات بنزين السيارات ووقود الديزل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية» موضحة أن «القيود ستساعد في إشباع السوق وخفض الأسعار في محطات الوقود».

خطوة روسية-سعودية لدعم أسعار الخام العالمية
وجاءت الخطوة عقب أسابيع من قرار موسكو تمديد الخفض الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية العام في خطوة منسقة مع السعودية تستهدف دعم أسعار الخام العالمية؛ إذ ارتفع سعر البنزين المحلي إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع، وأرجعت «فرانس برس» ذلك الارتفاع إلى «ضعف الروبل وارتفاع أسعار النفط العالمية وأعمال الإصلاح في المصافي التي تحد من الإمدادات».

  الخطوة أعقبت تحذير البنك المركزي الروسي من تباطؤ النمو
وحسب «فرانس برس» أفادت وسائل إعلام محلية أن المزارعين في بعض المناطق لم يتمكنوا من حصاد الحبوب بسبب نقص الوقود اللازم للآلات الزراعية.

ويأتي ارتفاع أسعار الوقود تزامنًا مع تحذير البنك المركزي الروسي من تباطؤ النمو في النصف الثاني من عام 2023 وتجاوز التضخم الهدف الذي وضعه البنك عند 4%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (1): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (1): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
رونالدو وجون سينا في مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية

رونالدو وجون سينا في مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية
أولويات درنة الراهنة ومعضلة ليبيا المستمرة

أولويات درنة الراهنة ومعضلة ليبيا المستمرة
تنويه... وهمسة... يا فزاعة درنة... ربي يحفظكم.

تنويه... وهمسة... يا فزاعة درنة... ربي يحفظكم.
ماذا تبقّى من «ﺑﻴﺖ ﺩﺭﻧﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ» غير جذع نخلة وذكرى!.. (صور)

ماذا تبقّى من «ﺑﻴﺖ ﺩﺭﻧﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ» غير جذع نخلة وذكرى!.. (صور)
ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو في مباراة الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.. الأحد

ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو في مباراة الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.. الأحد
كاريكاتير خيري - أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا

كاريكاتير خيري - أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا
المنتخب الليبي يتقدم مركزا في تصنيف «فيفا».. والأرجنتين تحافظ على الصدارة

المنتخب الليبي يتقدم مركزا في تصنيف «فيفا».. والأرجنتين تحافظ على الصدارة
مؤلف «غايم أوف ثرونز» وكتّاب آخرون يقاضون «تشات جي بي تي»

مؤلف «غايم أوف ثرونز» وكتّاب آخرون يقاضون «تشات جي بي تي»
الإصابة تبعد ميسي وألبا عن مواجهة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي

الإصابة تبعد ميسي وألبا عن مواجهة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي
المثقف القلق ضد مثقف اليقين

المثقف القلق ضد مثقف اليقين
الرئيس الإيراني: تطبيع السعودية علاقاتها مع «إسرائيل» سيكون «طعنة في ظهر» الفلسطينيين

الرئيس الإيراني: تطبيع السعودية علاقاتها مع «إسرائيل» سيكون «طعنة في ظهر» ...
محمد بن سلمان: السعودية أقرب إلى التطبيع مع «إسرائيل»

محمد بن سلمان: السعودية أقرب إلى التطبيع مع «إسرائيل»
لاعبو براغا يرفعون علم ليبيا في الصورة الجماعية بافتتاحية دوري أبطال أوروبا

لاعبو براغا يرفعون علم ليبيا في الصورة الجماعية بافتتاحية دوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يفتتح «ليالي دوري الأبطال» بمواجهة نابولي

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يفتتح «ليالي دوري الأبطال» بمواجهة نابولي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أشتيه يدعو البنك الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية
أشتيه يدعو البنك الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال ...
مقتل 6 جنود روس من قوة حفظ السلام في هجومين على قره باغ
مقتل 6 جنود روس من قوة حفظ السلام في هجومين على قره باغ
روسيا ترصد 5 اختراقات لوقف إطلاق النار في قره باغ
روسيا ترصد 5 اختراقات لوقف إطلاق النار في قره باغ
إصابة 11 أوكرانيًا في هجوم روسي على تشيركاسي
إصابة 11 أوكرانيًا في هجوم روسي على تشيركاسي
الرئيس البولندي: تصريحات رئيس الوزراء عن وقف تسليح أوكرانيا أسيء فهمها
الرئيس البولندي: تصريحات رئيس الوزراء عن وقف تسليح أوكرانيا أسيء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً...
المزيد
زيلينسكي: أوكرانيا تعول على «دعم دائم» من واشطن
زيلينسكي: أوكرانيا تعول على «دعم دائم» من واشطن...
إردوغان عازم على التعاون مع إسرائيل في مجال التنقيب عن الطاقة
إردوغان عازم على التعاون مع إسرائيل في مجال التنقيب عن ......
واشنطن تعتزم تزويد قدرات أوكرانيا للدفاع الجوي
واشنطن تعتزم تزويد قدرات أوكرانيا للدفاع الجوي...
الرئيس البولندي: تصريحات رئيس الوزراء عن وقف تسليح أوكرانيا أسيء فهمها
الرئيس البولندي: تصريحات رئيس الوزراء عن وقف تسليح أوكرانيا ......
إصابة 11 أوكرانيًا في هجوم روسي على تشيركاسي
إصابة 11 أوكرانيًا في هجوم روسي على تشيركاسي...
المزيد