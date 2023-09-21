روسيا تقيّد صادراتها من الوقود لتفادي نقصه في أسواقها

القاهرة - بوابة الوسط

فرضت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، قيودًا «موقتة» على صادراتها من البنزين والديزل لتفادي أي نقص محتمل في السوق المحلية، وفق «فرانس برس».

وقالت الحكومة الروسية، في بيان، إنها «فرضت قيودًا موقتة على صادرات بنزين السيارات ووقود الديزل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية» موضحة أن «القيود ستساعد في إشباع السوق وخفض الأسعار في محطات الوقود».

خطوة روسية-سعودية لدعم أسعار الخام العالمية

وجاءت الخطوة عقب أسابيع من قرار موسكو تمديد الخفض الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية العام في خطوة منسقة مع السعودية تستهدف دعم أسعار الخام العالمية؛ إذ ارتفع سعر البنزين المحلي إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع، وأرجعت «فرانس برس» ذلك الارتفاع إلى «ضعف الروبل وارتفاع أسعار النفط العالمية وأعمال الإصلاح في المصافي التي تحد من الإمدادات».

الخطوة أعقبت تحذير البنك المركزي الروسي من تباطؤ النمو

وحسب «فرانس برس» أفادت وسائل إعلام محلية أن المزارعين في بعض المناطق لم يتمكنوا من حصاد الحبوب بسبب نقص الوقود اللازم للآلات الزراعية.

ويأتي ارتفاع أسعار الوقود تزامنًا مع تحذير البنك المركزي الروسي من تباطؤ النمو في النصف الثاني من عام 2023 وتجاوز التضخم الهدف الذي وضعه البنك عند 4%.