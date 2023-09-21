الكرملين: علييف قدم اعتذارا لبوتين على مقتل جنود روس في قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم رئيس أذربيجان إلهام علييف بـ«اعتذار» إلى الرئيس فلاديمير بوتين على مقتل جنود من قوات حفظ السلام الروسية بالرصاص خلال العملية العسكرية التي شنتها باكو في إقليم ناغورني قره باغ، وفق ما أعلن الكرملين، الخميس.

وأفادت الرئاسة الروسية بأن علييف أعرب خلال اتصال مع بوتين «عن تعازيه العميقة على الوفاة المأسوية لجنود الكتيبة الروسية»، متعهدا بإجراء «تحقيق معمّق في هذا الحادث ومعاقبة كل المسؤولين عنه»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، مقتل عدد من عناصر قوات حفظ السلام جراء إطلاق نار استهدف السيارة التي كانوا يستقلونها، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

انتصال أذري في قره باغ.. ومخاوف من نزوح جماعي

وأكد الرئيس الأذري، الأربعاء، أن بلاده «أعادت بسط سيادتها» على قره باغ بعد عملية عسكرية خاطفة استسلم على إثرها الانفصاليين الأرمن في الإقليم، وأشاد بـ«الحكمة السياسية» التي أظهرتها يريفان بعدم تدخلها.

وأثار الانتصار الأذري مخاوف من نزوح جماعي للسكان المقدر عددهم بـ120 ألف نسمة. وقال أمين المظالم لشؤون حقوق الإنسان في المنطقة غيغام ستيبانيان: «جرى إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من مناطق إقامتهم الأصلية» نحو أنحاء أخرى فيه، مشيرا إلى افتقادهم «التغذية الملائمة والأدوية ومواد النظافة الأساسية».

وأكد ستيبانيان أن العملية العسكرية أدت إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين، مشيرا إلى وجود عشرة مدنيين على الأقل بين القتلى، خمسة منهم من الأطفال.

بوتين يحض علييف على احترام أمن أرمن قره باغ

وخلال نفس الاتصال الهاتفي، حض بوتين، الخميس، نظيره الأذري على احترام أمن أرمن ناغورني قره باغ.

وقال الكرملين إن بوتين شدد خلال اتصال هاتفي مع علييف على أهمية احترام حقوق وأمن الشعب الأرمني في قره باغ.