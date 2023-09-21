بوتين يحض علييف على احترام حقوق أرمن قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، نظيره الأذري إلهام علييف على احترام أمن أرمن ناغورني قره باغ بعد إعلان القوات الأذري الانتصار في عملية عسكرية خاطفة في المنطقة الانفصالية.

وقال الكرملين في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن بوتين شدد خلال اتصال هاتفي مع علييف على أهمية احترام حقوق وأمن الشعب الأرمني في قره باغ.

وأكد الرئيس الأذري، الأربعاء، أن بلاده «أعادت بسط سيادتها» على قره باغ، مؤكدا تدمير «معظم» قوات الانفصاليين وعتادهم العسكري، وأن هؤلاء باشروا الانسحاب وتسليم أسلحتهم بموجب الاتفاق المبرم، وأشاد بـ«الحكمة السياسية» التي أظهرتها يريفان بعدم تدخلها مباشرة لمساندة الانفصاليين الأرمن.

أرمينيا تتهم أذربيجان بـ«تطهير عرقي» في ناغورني قره باغ

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت أرمينيا أذربيجان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بارتكاب «تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية» في ناغورني قره باغ.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن السفير الأرميني أندرانيك هوفهانيسيان قوله إن بلاده سبق لها أن حذرت من «تطهير عرقي يلوح في الأفق» في ناغورني قره باغ، مشيرا إلى أنه «يُجرى الآن»، وأضاف: «هذا ليس نزاعا فقط، بل جريمة ضد الإنسانية ويجب أن يجرى التعامل معه بوصفه ذلك».

مخاوف من نزوح جماعي لسكان قره باغ

وأثارت المعارك خشية من تفاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم، والتي تتهم يريفان باكو بالتسبب بها منذ فترة نتيجة إغلاق ممر لاتشين، وهو المعبر البري الوحيد بين أرمينيا وقره باغ.

كما أثار الانتصار الأذري مخاوف من نزوح جماعي للسكان المقدر عددهم بـ120 ألف نسمة. وقال أمين المظالم لشؤون حقوق الإنسان في المنطقة غيغام ستيبانيان: «جرى إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من مناطق إقامتهم الأصلية» نحو أنحاء أخرى فيه، مشيرا إلى افتقادهم «التغذية الملائمة والأدوية ومواد النظافة الأساسية».

وأكد ستيبانيان أن العملية العسكرية أدت إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين، مشيرا إلى وجود عشرة مدنيين على الأقل بين القتلى، خمسة منهم من الأطفال.