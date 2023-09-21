إردوغان يؤكد لعلييف دعمه «الكامل» لأذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط

أعاد الرئيس التركي طيب رجب إردوغان، الخميس، تأكيد دعمه «الكامل» لباكو في اتصال هاتفي بنظيره الأذري إلهام علييف، على ما أعلنت الرئاسة التركية.

وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «أطلع الرئيس إردوغان من علييف على الوضع الراهن للعملية التي أطلقتها أذربيجان (في ناغورني قره باغ). مرة جديدة أعرب الرئيس إردوغان لعلييف عن دعم تركيا الكامل لأذربيجان».

وأعلن الرئيس الأذري، أمس الأربعاء، «استعادة سيادة أذربيجان» على منطقة قره باغ في أعقاب عملية عسكرية أطلقها الجيش الأذربيجاني قبل يوم. وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات بين أذربيجان وسلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها، اليوم الخميس.