انفصاليو قره باغ: مقتل 25 شخصا جراء العملية الأذربيجانية

القاهرة - بوابة الوسط

أدت العملية العسكرية التي بدأتها أذربيجان الثلاثاء في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا، إلى مقتل 25 شخصًا على الأقل بينهم مدنيان، وفق السلطات الانفصالية.

وأوضحت في بيان أنه «حتى الساعة 20.00 (16.00 ت غ)، سقطت 25 ضحية في الهجوم الإرهابي الذي تشنه أذربيجان بينهم اثنان من المدنيين»، وفق ما أفاد المسؤول الحقوقي في المنطقة الانفصالية غيغام ستيبانيان، بحسب «فرانس برس».

وشنّت أذربيجان الثلاثاء عملية عسكرية في ناغورني قره باغ بعد ثلاثة أعوام من الحرب الأخيرة في الجيب الانفصالي، مطالبة بانسحاب أرميني «كامل وغير مشروط» من المنطقة، فيما دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان روسيا والأمم المتحدة إلى التحرك.

- تركيا تعتبر العملية الأذربيجانية في قره باغ «ضرورية»

- انفصاليو الأرمن في ناغورني قره باغ يدعون إلى وقف إطلاق النار والتفاوض

- فرنسا تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن حول القتال في ناغورني قره باغ

ونددت الخارجية الأرمينية بـ«عدوان واسع النطاق» بهدف «التطهير العرقي»، معتبرة أن على قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في الجيب أن «توقف العدوان» الأذربيجاني.

أرمينيا تدعو إلى «اتخاذ إجراءات» حيال العملية العسكرية

ودعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان روسيا والأمم المتحدة إلى «اتخاذ إجراءات» حيال العملية العسكرية. وأكد باشينيان أن الجيش الأرميني غير مشارك في القتال وأن الوضع «مستقر» عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

وأعلنت أذربيجان الثلاثاء أنها أطلقت «عمليات لمكافحة الإرهاب» في المنطقة، بعد مقتل أربعة شرطيين ومدنيَّين بانفجار لغمين في ناغورني قره باغ. واتّهمت باكو الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال «الإرهابية».

من جانبها، دعت السلطات الانفصالية في ناغورني قره باغ أذربيجان إلى وقف إطلاق النار «على الفور والجلوس إلى طاولة المفاوضات».

وتصاعدت التوترات بين أرمينيا وأذربيجان مطلع يوليو بعدما أغلقت باكو بذرائع مختلفة ممر لاتشين، ما تسبب في نقص كبير في الإمدادات. وأثار ذلك مخاوف من تجدد المعارك بين البلدين خصوصا في ظل تعزيز أذربيجان انتشارها العسكري عند الحدود.

السلام شرط الانسحاب الأرميني «الكامل»

واعتبرت باكو أن السلام ممكن مع أرمينيا في حال انسحاب أرميني «كامل» من المنطقة، فيما نفت يريفان وجود قوات تابعة لها فيها. وقالت في بيان على تلغرام «أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية مرارًا، وتعلن مجددًا، أن أرمينيا ليس لديها قوات في ناغورني قره باغ».

وأفادت السلطات الانفصالية أن ستيباناكرت، عاصمة ناغورني قره باغ، وبلدات أخرى في المنطقة تتعرّض «لقصف كثيف» يستهدف أيضًا منشآت مدنية. وقال باشينيان إن باكو تريد «جرّ» أرمينيا إلى المواجهة، مؤكدًا أن الوضع عند الحدود الأذربيجانية - الأرمينية «مستقر» وأن يريفان «غير مشاركة في أعمال مسلّحة».

وقال في خطاب تلفزيوني «لا يجب أن نسمح لبعض الأشخاص وبعض القوات أن تنفذ انقلابًا على الدولة الأرمينية. هناك بالفعل دعوات من أماكن مختلفة لتنفيذ انقلاب في أرمينيا»، في حين أفاد التلفزيون الأرميني بتجمّع مئات المتظاهرين أمام مقر الحكومة الأرمينية في يريفان.

وحاولت المعارضة الأرمينية عدة مرات على مدى ثلاث سنوات إقناع باشينيان بمغادرة السلطة، وألقت عليه مسؤولية الهزيمة العسكرية الأرمينية خلال حرب خريف 2020 في ناغورني قره باغ.

«اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي»

وأعلن الكرملين الثلاثاء أن موسكو «القلقة» من «التصعيد المباغت» للوضع تسعى جاهدة لإعادة يريفان وباكو إلى «طاولة المفاوضات». من جهتها، نددت فرنسا «بأكبر قدر من الحزم» بالعملية العسكرية، مطالبة بـ«عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

واعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العملية العسكرية «غير شرعية وغير مبررة وغير مقبولة». من جهته، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في منشور على منصة «إكس» إلى «أن تتوقف التحركات العسكرية لأذربيجان على الفور للسماح بإجراء حوار حقيقي بين باكو وأرمن ناغورني قره باغ».