فرنسا تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن حول القتال في ناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

نددت فرنسا الثلاثاء «بأكبر قدر من الحزم» بشن أذربيجان عملية عسكرية في ناغورني قره باغ، مطالبة بـ«عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية «لا يمكن لأي ذريعة أن تبرر مثل هذا الإجراء الأحادي الذي يهدد آلاف المدنيين المتضررين بأشهر من الحصار غير القانوني ويتعارض مع جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض»، داعية باكو إلى «وقف هجومها فورًا والعودة إلى احترام القانون الدولي»، بحسب «فرانس برس».

ويعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاتصال الثلاثاء بأطراف القتال في ناغورني قره باغ لإنهاء العملية التي بدأتها باكو في الجيب الانفصالي ووصفها بأنها «فظيعة»، حسبما أعلن مسؤول أميركي.

استئناف مرور المساعدات الإنسانية إلى المنطقة

وقال مسؤول أميركي- اشترط عدم الكشف عن هويته- إن واشنطن «كانت تأمل في أن نكون قادرين على التكيف مع المشاكل طويلة المدى» بعد استئناف مرور المساعدات الإنسانية إلى المنطقة الإثنين، مضيفًا «يجعل ذلك هذا الحدث فظيعًا ومروّعًا بشكل خاص».

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وأعلنت أذربيجان الثلاثاء أنها أطلقت «عمليات لمكافحة الإرهاب» في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها وحيث جرى سماع دوي انفجارات في العاصمة ستيباناكرت، بينما اتهمت يريفان باكو بشنّ عملية برية وأنها «تريد جرّ البلاد إلى الحرب».

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان «بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة» مضيفة أنها تستخدم «أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق» في إطار هذه العمليات.

أذربيجان تشن عملية برية مسلحة في ناغورني قره باغ

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الثلاثاء أن أذربيجان شنت عملية برية مسلحة في منطقة ناغورني قره باغ وأنها تريد «جر» أرمينيا إلى المواجهة، لافتًا إلى أن الجيش الأرميني غير مشارك في هذا القتال.

وقال باشينيان في تصريح تلفزيوني «شنت أذربيجان عملية برية تهدف إلى التطهير العرقي لأرمن قره باغ»، مؤكدًا أن الوضع عند الحدود الأذربيجانية - الأرمينية «مستقرّ» وأن يريفان «غير مشاركة في أعمال مسلّحة».

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الثلاثاء أذربيجان إلى وقف عمليتها العسكرية في جيب ناغورني قره باغ الانفصالي. وكتب ميشال في منشور على منصة «إكس»، «يجب أن تتوقف التحركات العسكرية لأذربيجان على الفور للسماح بإجراء حوار حقيقي بين باكو وأرمن ناغورني قره باغ».