انفصاليو الأرمن في ناغورني قره باغ يدعون إلى وقف إطلاق النار والتفاوض

القاهرة - بوابة الوسط: نجاح العجيلي

دعت السلطات في ناغورني قره باغ، الثلاثاء، أذربيجان إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات، بعد ساعات من شنّ باكو عملية عسكرية على الجيب الانفصالي.

وقالت وزارة الخارجية في الجيب الانفصالي على منصة «إكس» إن «جمهورية آرتساخ»، وهو الاسم الذي يطلقه الأرمن على ناغورني قره باغ، «تدعو الجانب الأذربيحاني إلى وقف إطلاق النار فورا، والجلوس إلى طاولة المفاوضات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

تعهدت أذربيجان الثلاثاء بضمان «حقوق وسلامة» الأرمن في ناغورني قره باغ حيث شنّت باكو عملية عسكرية تسببت بمقتل مدنيين حتى الآن وفق الانفصاليين الأرمن. وقال مستشار الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف «سيجري احترام حقوق وسلامة المدنيين من أصل أرميني في قره باغ وفقًا للدستور والالتزامات الدولية لأذربيجان».

قُتل شخصان على الأقلّ وأصيب 23 آخرون في العملية العسكرية، وفق ما أعلنت السلطات الانفصالية، فيما أكّدت باكو أنها تستهدف أهدافًا عسكرية فقط.

اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العملية العسكرية التي شنّتها باكو في جيب ناغورني قره باغ «غير شرعية وغير مبررة وغير مقبولة».

مصير الأرمن في ناغورني قره باغ

وقالت لصحفيين «أود أن أشدد على أننا نحمل أذربيجان المسؤولية عن مصير الأرمن في ناغورني قره باغ»، مشيرة إلى أن فرنسا على اتصال بشركائها الأوروبيين والولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان.

وأعلنت أذربيجان الثلاثاء أنها أطلقت «عمليات لمكافحة الإرهاب» في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها وحيث جرى سماع دوي انفجارات في العاصمة ستيباناكرت، بينما اتهمت يريفان باكو بشنّ عملية برية وأنها «تريد جرّ البلاد إلى الحرب».

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وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان «بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة» مضيفة أنها تستخدم «أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق» في إطار هذه العمليات.

أذربيجان تشن عملية برية مسلحة في ناغورني قره باغ

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الثلاثاء أن أذربيجان شنت عملية برية مسلحة في منطقة ناغورني قره باغ وأنها تريد «جر» أرمينيا إلى المواجهة، لافتًا إلى أن الجيش الأرميني غير مشارك في هذا القتال.

وقال باشينيان في تصريح تلفزيوني «شنت أذربيجان عملية برية تهدف إلى التطهير العرقي لأرمن قره باغ»، مؤكدًا أن الوضع عند الحدود الأذربيجانية - الأرمينية «مستقرّ» وأن يريفان «غير مشاركة في أعمال مسلّحة».