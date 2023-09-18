أوكرانيا تعلن اختراق خط الدفاع الروسي بالقرب من باخموت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي، الإثنين، أن القوات الأوكرانية اخترقت خط الدفاع الروسي بالقرب من باخموت (شرق).

وبعد استعادة قريتي أندرييفكا وكليشتشييفكا في الأيام الأخيرة، نقل المركز الصحفي للجيش عن سيرسكي قوله إنه «تم اختراق خط دفاع العدو»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت أوكرانيا، الإثنين، أنها استعادت من القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي سبعة كيلومترات مربّعة من الأراضي في جنوب وشرق البلاد بعد تحرير قريتين بالقرب من مدينة باخموت المدمرة في الشرق، في إطار الهجوم المضاد الذي تشنّه منذ أشهر.

استعادة قرية كليتشتشيفكا المجاورة

وكثفت القوات الأوكرانية التي باشرت في مطلع يونيو هجومًا مضادًا لا يخلو من صعوبات على الخطوط الروسية المحصنة، عملياتها على مدى الأسبوعين الماضيين، واستعادت قرية روبوتيني في الجنوب، ثم قرية أندرييفكا في الشرق. ويوم الأحد، استعادت قرية كليتشتشيفكا المجاورة بعد أشهر من القتال.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار لوسائل الإعلام «تمّ تحرير كيلومترَين مربّعين في قطاع باخموت» خلال الأسبوع الماضي و«5.2 كيلومتر مربع من الأراضي» في الجنوب، حيث تتمحور العمليات حول استعادة قرية فربوفيه.

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وعقب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على منصة «إكس» بقوله «محاربونا، أبطالنا على الخطوط الأمامية. أنا فخور بكل واحد منهم. وأنا ممتن لكل لواء على ما يبديه من بأس!». وهذه البلدات التي لم يكن عدد سكانها قبل الحرب يتجاوز بضع مئات، دمرتها الحرب.

واستمرت كذلك الهجمات بعيدًا عن الجبهة، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 24 طائرة بدون طيار و17 صاروخًا في هجمات ليلية جديدة. وأضافت أن سلاح الجو الأوكراني أسقط منها 18 مسيّرة و17 صاروخًا.

قصف وعمليات تخريب

من جانبه، قال الجيش الروسي في تقريره اليومي إنه قصف مواقع تخزين في أوكرانيا لصواريخ ستورم شادو وذخائر اليورانيوم المنضب، وهما نوعان من الأسلحة قدمتهما لها لندن. وقالت وزارة الدفاع الروسية «لقد تم تحقيق هدف الضربة. أصيبت جميع المنشآت».

وفي سياق هجمات صارت شبه يومية، أعلنت روسيا، ليل الأحد الإثنين، أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها وفي أجواء منطقة موسكو، وفوق بيلغورود وفورونيج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.

من جانبها، قالت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك، معقل الانفصاليين في شرق أوكرانيا، إن غارة أوكرانية ألحقت أضرارًا بمبنى البلدية. وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة كبيرة من الدخان تتصاعد من المبنى.

وفي روسيا نفسها، أعلنت الأجهزة الأمنية أنها ألقت القبض في منطقة على الحدود مع أوكرانيا على عضوين في جماعة مسلحة موالية لأوكرانيا كانا «يعدان لأعمال تخريبية»، عندما «كانا يستعدان لإضرام النار في مبنى إداري». وكانت هذه المجموعة، المسماة «فيلق حرية روسيا»، وراء العديد من عمليات التوغل المسلحة في المناطق المتاخمة لأوكرانيا.

زيارات دبلوماسية

تعمل القوات الأوكرانية، في الشرق كما في الجنوب، على قطع الخطوط اللوجستية للجيش الروسي. ولكنها تتقدم ببطء أمام حقول الألغام والخنادق والفخاخ المضادة للدبابات.

غير أن رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي قال في مقابلة بثت، الأحد، إن الهجوم الأوكراني المضاد «لم يفشل»، ردًا على تصريحات أعلنها في الفترة الماضية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن ميلي قال إن الطريق نحو تحقيق انتصار نهائي في النزاع ما زال طويلًا جدًا.

على الصعيد الدبلوماسي، يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني، الخميس، في البيت الأبيض لإجراء مباحثات جديدة تتناول الدعم العسكري لكييف. وتتزامن هذه الزيارة مع مناقشة الكونغرس الأميركي رزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 24 مليار دولار.