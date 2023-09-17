أوكرانيا تعلن سيطرة قواتها على مدينة استراتيچية قرب باخموت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد أن القوات الأوكرانية استعادت مدينة كليشتشييفكا التي تكتسي أهمية استراتيچية جنوب باخموت.

وقال قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي «لقد حررت كليشتشييفكا من الروس»، بحسب «فرانس برس».

وقالت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق «تلغرام »إن روسيا شنت هجومًا بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم استهدف بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا وأصاب منشأة زراعية هناك.

- أوكرانيا: روسيا فقدت 272 ألف جندي منذ بداية الحرب بينهم 530 أمس

- روسيا: إحباط هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم

وقال سلاح الجو إن روسيا أطلقت ست طائرات مسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد وعشرة صواريخ كروز، وإن القوات الأوكرانية دمرت ست طائرات مسيرة وستة صواريخ قبل إصابة هدفها.

ضربة صاروخية روسية لمركز إصلاح مدرعات الجيش الأوكراني

في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد إن قواتها وجهت ضربة صاروخية لمركز يتولى عمليات إصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف. وكتب أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، على تطبيق تلغرام اليوم أن روسيا استهدفت مبنى «منشأة مدنية» في خاركيف بأربعة صواريخ من طراز «إس300».

كما أعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلق في أجواء منطقة موسكو وست طائرات أخريات كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. وقالت الوزارة على تلغرام إنه جرى اعتراض طائرة مسيّرة عند الساعة 1.45 صباحًا (10.45 مساء ت غ) فوق منطقة إسترينسكي التابعة لموسكو.

من جهته، أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في منشور منفصل على تلغرام بأنه «وفق المعلومات الأولية، لم تقع أضرار أو يسقط ضحايا في موقع سقوط الحطام». أضاف سوبيانين أن «خبراء خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث».

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرت الأحد أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الأوكرانية، في وقت تواصل فيه كييف شن هجومها المضاد ضد روسيا.

ستولتنبرغ : معظم الحروب تستمر لفترة أطول

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية «معظم الحروب تستمر لفترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى»، محذرًا «لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا».

والنزاع العسكري الذي بدأ في فبراير 2022 في أوكرانيا مع غزو القوات الروسية أعاد الحرب إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عقود. وشنت كييف هجومًا مضادًا في يونيو الماضي على المواقع التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها، لكن التقدم الذي حققته كان محدودا.

وقال ستولتنبرغ «نتمنى جميعًا تحقيق سلام سريع»، مردفًا «لكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك: إذا توقف الرئيس زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال سوف تختفي أوكرانيا من الوجود». وتابع «أما إذا ألقى الرئيس بوتين وروسيا السلاح، عندها نحصل على السلام».