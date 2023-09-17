روسيا: إحباط هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الجوية أحبطت هجوماً أوكرانياً منسقاً على القرم، في وقت مبكر من صباح الأحد، ودمرت ما لا يقل عن 6 طائرات مسيرة كانت تستهدف شبه الجزيرة من عدة اتجاهات.

وكتبت الوزارة، عبر تطبيق «تلغرام»، أنه جرى تدمير طائرتين مسيرتين في الساعة 1:15 صباحاً (22:15 بتوقيت غرينتش السبت)، قبالة الساحل الغربي للقرم، وأربع أخرى بعد ذلك بأكثر من نصف ساعة، قبالة الساحلين الشمالي الغربي والشرقي، بحسب وكالة «رويترز».

ولم تذكر الوزارة إن كان ذلك أسفر عن أضرار أو إصابات.

تأتي تلك الأنباء بعد سلسلة من الهجمات هذا الأسبوع على أهداف عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم، ما جرى اعتباره محاولات متزايدة من أوكرانيا لمواجهة جهود الحرب الروسية.

زيادة الهجمات الأوكرانية

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 في خطوة قوبلت بتنديد عالمي واسع النطاق.

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زاد عدد الهجمات داخل روسيا وخارجها من جبهات القتال، وقال حاكم موسكو ووزارة الدفاع، في وقت مبكر الأحد، إنه جرى تدمير طائرة مسيرة في منطقة «إسترا» في موسكو.

وكتب حاكم موسكو، سيرجي سوبيانين، على «تلغرام»، أن المعلومات الأولية تظهر عدم وجود إصابات أو قتلى جرّاء تساقط حطام الطائرة المسيرة فوق «إسترا».

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أن ما لا يقل عن 24 رحلة طيران أرجئت في مطارات موسكو الرئيسية، وهي خطوة متكررة تتخذها سلطات الطيران عند وقوع هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة.