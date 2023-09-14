أوكرانيا تستعيد السيطرة على قرية أندريفكا جنوبي باخموت أحد محاور «الهجوم المضاد»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الخميس، استعادة السيطرة على قرية أندريفكا الواقعة جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية، واسترداد المدينة التي تعد أحد أبرز محاور الهجوم المضاد منذ يونيو الماضي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على «تلغرام»: «أندريفكا لنا»، لافتة الى أن المعارك مستمرة في هذا القطاع والمناطق المجاورة له قرب مدينة باخموت.

موسكو وكييف تسابقان الزمن لحسم الهجوم المضاد قبل حلول الشتاء

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا في عدة جبهات، وتستعر بمختلف تكتيكات الهجوم بين الطرفين؛ إذ تسابق موسكو وكييف الزمن لحسم الهجوم المضاد قبل حلول فصل الشتاء مع بلوغ المعارك البحرية ذروة جديدة في البحر الأسود، وبينما أعلن جهاز الاستخبارات والبحرية الأوكرانية عن استهداف جهاز «دفاع جوي روسي» في القرم، هاجمت القوات الروسية 5 زوارق أوكرانية وصعدت هجماتها في جبهات متعددة في دينبرو وخيروسون، ومدينة كريفوي.

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وذلك وسط تكثيف الحراك السياسي للطرفين مع حلفائهما في ظل تزويد واشنطن أوكرانيا بـ 1.25 مليار دولار عبر برنامج للبنك الدولي، ومحاولات غربية لتمكينها في قطاع الطاقة النووية لتقليل اعتمادها على موسكو، تزامنًا مع تعاون بوتين عسكريًا مع جبهات عدة وإعلان موسكو سحب النخب الروسية 50 مليار دولار من أصولهم في الأسواق الأوروبية «غير الصديقة».

موسكو تطوق الحدود الأوكرانية بصواريخ إسكندر دقيقة التوجيه

وتعدد موسكو جبهات هجماتها على الأراضي الأوكرانية كما تطوق الحدود الأوكرانية بصواريخ «إسكندر» الباليستية التكتيكية قصيرة المدى، في ظل تحذيرات استخباراتية أمريكية من أن ذلك قد يفضي لإحباط الهجوم المضاد حال لم يحسم في غضون 45 يومًا، لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء الذي سيعيق بطبيعة الحال الدعم اللوجستي ويبطئ العمليات القتالية.

جنود اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين الأوكراني في خنادقهم على خط المواجهة في منطقة باخموت، أوكرانيا في 5 أبريل2023 (رويترز)