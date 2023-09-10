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32 مسيّرة «انتحارية» روسية تهاجم أوكرانيا وإسقاط 25 منها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 08:36 صباحا
32 مسيّرة «انتحارية» روسية تهاجم أوكرانيا وإسقاط 25 منها
طائرة مسيرة إيرانية الصنع خلال هجوم روسي على أوديسا، 25 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
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أعلنت سلطات كييف العسكرية الأحد بأن 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا، مضيفة أنه تم إسقاط 25 منها.

وجاء في بيان للقوات المسلّحة الأوكرانية «هاجم المحتلون أوكرانيا بـ32 مسيّرة انتحارية.. دمّرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 25 منها. وجّه المحتلون الروس معظم المركبات الجوية غير المأهولة باتّجاه منطقة كييف»، حسب وكالة «فرانس برس».

يلينسكي: التفوق الجوي الروسي يوقف الهجوم الأوكراني المضاد
وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بأن التفوق الجوي الروسي يوقف الهجوم الأوكراني المضاد، مبديا أسفه للتباطؤ في المساعدة العسكرية الغربية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر في كييف «إذا لم نكن موجودين في السماء في حين أن روسيا موجودة، فإنها توقفنا من السماء.. إنهم يوقفون هجومنا المضاد»، مشيرا إلى أن فرض مزيد من العقوبات أو إمداد بلاده بالأسلحة الغربية «أصبح أكثر تعقيدا وبطئا».

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