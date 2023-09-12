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عقوبات أميركية جديدة على عناصر وداعمين لـ«حزب الله»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 09:00 مساء
عقوبات أميركية جديدة على عناصر وداعمين لـ«حزب الله»
راية حزب الله اللبناني. (الإنترنت)
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فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على عناصر وداعمين ماليين لجماعة «حزب الله» اللبنانية في أميركا الجنوبية ولبنان.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن العقوبات شملت القيادي في حزب الله أمير محمد رضا، وأخاه سامر عقيل رضا، وفق «رويترز».

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إن «إجراء اليوم يؤكد التزام الحكومة الأميركية بملاحقة نشطاء وممولي (حزب الله) بغض النظر عن موقعهم».

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وأضاف نيلسون: «سنواصل اجتثاث أولئك الذين يسعون إلى استغلال النظام المالي الأميركي والدولي لتمويل الإرهاب والمشاركة فيه».

 عقوبات على منظمة «أخضر بلا حدود» غير الحكومية اللبنانية
وفي 16 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة «أخضر بلا حدود» غير الحكومية اللبنانية ورئيسها، بتهمة «دعم وتغطية نشاطات حزب الله» في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل. 

وقالت الوزارة، في بيان، إن المنظمة، التي يتمثل هدفها المعلن في الحفاظ على المساحات الطبيعية وإعادة زراعة الأشجار، تشكّل في الواقع «غطاءً لأنشطة حزب الله على طول الخط الأزرق، حيث لدى الجمعية مواقع يديرها أعضاؤها في عشرات النقاط».

وأوضح البيان أن هذه المواقع هي غطاء لمخازن تحت الأرض وأنفاق يخزّن فيها حزب الله ذخائر. وأضاف أن الحزب الشيعي يستخدم أيضًا هذه المواقع في تدريب عناصره على الأسلحة وتسيير دوريات.

 

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