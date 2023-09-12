مجموعات مسلحة شمال مالي تعلن السيطرة على مدينة رئيسية بعد معارك مع الجيش

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعات مسلحة في شمال مالي الثلاثاء في بيان سيطرتها على بلدة بوريم الرئيسية الواقعة بين غاو وتمبكتو، بعد اشتباكات مع الجيش المالي.

وأصدر «الإطار الاستراتيچي الدائم»، وهو تحالف من فصائل مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الدولة العام 2015، بيانًا قال فيه إنه نفذ عملية في بوريم وسيطر على «المعسكر والعديد من المواقع المتقدمة» للجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية، بحسب «فرانس برس».

وكانت مالي عرضة للهجمات الإرهابية، على الرغم من وجود قوات أممية وفرنسية، وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة، مع بدء انسحاب قوات «حفظ السلام» التابعة للأمم المتحدة.

وفي أغسطس الماضي، نقلت بعثة الأمم المتحدة في مالي «مينوسما»، التي تأسست العام 2013، المعسكر الأول إلى السلطات الوطنية، كجزء من انسحابها بحلول نهاية العام من البلد الأفريقي.

إنهاء مهمة البعثة الأممية

وبهذا، بدأت البعثة تطبيق قرار مجلس الأمن الذي اتخذ في نهاية يونيو الماضي بإنهاء مهمة البعثة الأممية، بعد أن طالب وزير الخارجية المالي، عبدالله ديوب، «بانسحاب من دون تأخير» لبعثة الأمم المتحدة في بلاده، أمام مجلس الأمن الدولي.

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أما فرنسا، فانسحب آخر جنودها من مالي، في منتصف أغسطس من العام الماضي، بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء «عملية برخان». وجاء ذلك بعد أن أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، في 4 مايو 2022، أن باريس لم يعد لديها «أساس قانوني» لتنفيذ عمليات عسكرية في أراضي الدولة، بعد انسحاب باماكو من اتفاقيات الدفاع الرئيسية.

الماليون يحتفلون بانسحاب القوة الاستعمارية

وشهدت البلاد عدة تظاهرات رافضة للوجود الفرنسي. وبعد خروج القوات الفرنسية، احتفل الماليون بانسحاب القوة الاستعمارية السابقة من بلدهم.

تعاني مالي وضعًا إنسانيًا صعبًا، يفاقمه القتال العنيف المستمر منذ أكثر من عقد. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 8.8 مليون شخص في البلد الواقع غربي أفريقيا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وأوائل هذا الشهر، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بأن قرابة 5 ملايين طفل في مالي، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم 200 ألف قد يموتون جوعًا قبل نهاية العام.