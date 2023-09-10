سوناك يندد بـ«التدخل» الصيني في الديمقراطية البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط

عبر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأحد، لنظيره الصيني لي تشيانغ عن «قلقه العميق» بشأن «التدخل الصيني في الديمقراطية البرلمانية البريطانية»، وذلك بعد كشف توقيف أحد الأشخاص بتهمة التجسس، حسبما أفاد الناطق باسم داونينغ ستريت لوسائل الإعلام البريطانية.

وحسب وكالة «فرانس برس»، التقى رئيس الحكومة البريطانية رئيس الوزراء الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، حيث عبر عن «قلقه العميق إزاء التدخل الصيني في الديمقراطية البرلمانية البريطانية»، بعد كشف توقيف شخص كان يعمل بمقر البرلمان في وستمنستر بتهمة التجسس في مارس.

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تنعقد مجموعة العشرين في نيودلهي خلال الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023 بحضور أعضاء المجموعة، بالإضافة إلى تسع دول أخرى تلقت دعوة لحضورها، وهي: بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة.

وتكتل العشرين الكبرى أو G20 هو منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم، ويضم دولة أفريقية واحدة، ألا وهي جنوب أفريقيا. وتأسست مجموعة العشرين في العام 1999 بهدف مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي.

ويمثل الدول الأعضاء في التكتل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وما يقرب من ثلثي سكان العالم، إذ يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

الدول المكونة للتكتل هي: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. بينما تعد إسبانيا ضيفا دائما، ويجرى تمثيل الاتحاد الأوروبي في هذا التكتل بواسطة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.

رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك (أرشيفية: الانترنت)