الاتحاد الأوروبي وستوكهولم يتهمان إيران باحتجاز مواطن سويدي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السويد والمفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إن مواطنًا سويديًا محتجز في إيران، وهي أحدث حالة معروفة لاحتجاز مواطن أجنبي في إيران وسط حالة من التوتر السياسي مع الغرب.

وذكرت وزارة الخارجية السويدية «احتُجز مواطن سويدي، وهو رجل في الثلاثينات، في إيران في أبريل 2022»، وأضافت «تعمل وزارة الشؤون الخارجية وسفارة السويد في طهران بشكل مكثف على القضية، وتتواصلان بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي»، بحسب «رويترز».

محتجز في إيران منذ أكثر من 500 يوم

وأكد أيضًا ناطق باسم المفوضية الأوروبية، الإثنين، أن مواطنًا سويديًا محتجز في إيران، لكنه أحجم عن الخوض في مزيد من التفاصيل. وذكرت جريدة «نيويورك تايمز» في وقت سابق أن مواطنًا سويديًا محتجز في إيران منذ أكثر من 500 يوم، وأنه يعمل لصالح الهيئة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي. ولم تكشف السويد أو الاتحاد الأوروبي هوية الرجل.

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وقالت وزارة الخارجية السويدية «في تقديرنا، إن ناقشت الوزارة تحركاتها علنًا، فسيعقّد ذلك التعامل مع القضية. وفي ضوء هذا، لا نرى داعيًا لتأكيد أي أسماء».