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تظاهرة جديدة في النيجر تطالب برحيل القوات الفرنسية (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 06:10 مساء
تظاهرة جديدة في النيجر تطالب برحيل القوات الفرنسية (شاهد)
متظاهرون يحملون عَلم فرنسا أمام القاعدة الفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
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تظاهر الآلاف، السبت، مجددًا في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب 26 يوليو. 

نُظم التحرك قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من حركة «أم 62»، والتي تمثل ائتلافًا يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، بحسب «فرانس برس».

وحمل أحد المتظاهرين لافتة كُتب عليها «أيها الجيش الفرنسي، ارحل عن بلدنا» ومنذ الانقلاب نظمت تظاهرات مماثلة شارك فيها الآلاف في العاصمة نيامي. وبلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين النظام العسكري الحاكم وفرنسا التي لا تعترف بشرعيته.

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وفي 3 أغسطس، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تتصل بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

سحب الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي
كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، وطلبت منه «مغادرة» البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي الجمعة.

ولهذين القرارين ما يبررهما بالنسبة إلى النظام العسكري، وبشكل خاص «العداء غير المبرر» لفرنسا تجاه النيجر، ولأن وجود إيتيه على أراضي النيجر يشكل «خطرًا كبيراً للإخلال بالنظام العام». وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، بعمل إيتيه، مشيراً إلى أنه لا يزال موجوداً في السفارة الفرنسية في العاصمة النيجرية نيامي.

وتنص المادة 22 من اتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، على أن مباني السفارة «مصانة»، ولا يجوز لموظفي الدولة المضيفة «دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة».

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