زعيم كوريا الشمالية يسعى إلى تعزيز القوة البحرية لبلاده.. ويحذر من الحرب النووية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تعزيز القوة البحرية للبلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، محذرا من أن مياه شبه الجزيرة الكورية تطفح «بخطر حرب نووية».

وشجب كيم تنامي التعاون الثلاثي بين «زعماء العصابات»، في إشارة إلى قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الذين تجري بلادهم مناورات بحرية مشتركة، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم الذي زار مقر القيادة البحرية الأحد قال إن الحلفاء الثلاثة «اختلوا ببعضهم بعضا»، في إشارة إلى قمة كامب ديفيد التي عقدت هذا الشهر.

واتهم جونغ أون واشنطن بأنها باتت «أكثر هياجا من أي وقت مضى» من خلال إجراء مناورات بحرية مشتركة ونشر أصول استراتيجية نووية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية على أساس دائم.