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زيمبابوي.. المعارضة ترفض نتائج الانتخابات وتعلن فوزها بالرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 06:44 مساء
زيمبابوي.. المعارضة ترفض نتائج الانتخابات وتعلن فوزها بالرئاسة
ملصق يحمل مرشحي الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي. (الإنترنت)
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رفض زعيم المعارضة في زيمبابوي نيلسون شاميسا الأحد إعلان الهيئة الانتخابية فوز الرئيس المنتهية ولايته إيمرسون منانغاغوا رسميا السبت بولاية ثانية، مشددًا على أنه هو الفائز في الانتخابات التي قال مراقبون دوليون إنها لم تستجب لمعايير الديمقراطية.

وحصل إيمرسون منانغاغوا (80 عامًا) على 52.6% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه الرئيسي نيلسون شاميسا (45 عامًا) الذي يترأس أكبر أحزاب المعارضة «تحالف المواطنين من أجل التغيير»، وفق نتائج رسمية أعلنتها هيئة الانتخابات في زيمبابوي السبت، بحسب «فرانس برس».

وقال شاميسا في مؤتمر صحفي «لقد فزنا في هذه الانتخابات. نحن متصدرون. نحن متفاجئون بإعلان فوز منانغاغوا لدينا النتائج الحقيقية». وتابع «كنا نعلم أننا سنشارك في انتخابات تشوبها مخالفات. لدينا قائمة انتخابية غير صحيحة وتقسيم أعرج للدوائر. التصويت كان مليئًا بالشوائب. البيئة الانتخابية كانت متحيّزة».

 التشكيك في حسن سير العملية الانتخابية
وقال منانغاغوا في خطاب ألقاه الأحد في القصر الرئاسي تعليقًا على النتائج «نحن فخورون بأننا ديمقراطية ناضجة. نحن فخورون بأننا أمة مستقلة وسيّدة»، موجهًا الشكر إلى «بعثات المراقبة التي شهدت عملياتنا الانتخابية من دون انحياز».

وأجمع مراقبو الاتحاد الأوروبي وأفريقيا الجنوبية ودول الكومنولث هذا الأسبوع على التشكيك في حسن سير العملية الانتخابية.

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وتحدثوا عن «مشاكل خطيرة» شابت «انتظام» و«شفافية» الاقتراع، إضافة الى انتهاك «العديد من المعايير الدولية» التي تكفل إجراء انتخابات ديمقراطية. وتعذّر على ناخبين العثور على أسمائهم على القوائم فيما تعرض آخرون لمضايقات في مراكز الاقتراع.

كذلك، أشار المراقبون إلى رفض السلطات السماح لبعض وسائل الإعلام الأجنبية بتغطية الاستحقاق الانتخابي، مشككين أيضًا في حياد وسائل الإعلام المحلية الرسمية. وتداركوا أن الانتخابات جرت رغم ذلك في ظروف «هادئة وسلمية».

وأضاف منانغاغوا «بوصفنا دولة سيّدة، نطلب من جميع ضيوفنا احترام مؤسساتنا الوطنية»، داعيًا إلى التركيز على «المشاركة الهائلة في ممارسة هذا الحق المقدس، أي التصويت».

 نسبة المشاركة 69% من الناخبين المسجلين
وتوجه الناخبون في زيمبابوي الأربعاء والخميس إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم ونوابهم. وناهزت نسبة المشاركة 69% من الناخبين المسجلين. وكان مقررًا أن تنتهي الانتخابات مساء الأربعاء، لكنها مددت يومًا واحدًا. وشهدت مراكز اقتراع نقصا في البطاقات وخصوصا في العاصمة هراري التي تعتبر معقل المعارضة.

ورفض «تحالف المواطنين من أجل التغيير»، حزب المعارضة الرئيسي، نتائج الانتخابات، وكان سبق أن ندد بعمليات «احتيال» و«عرقلة».

وقال الناطق باسم الحزب بروميس مكوانانزي «لم نؤيد النتائج لأنها مشوهة. لم يكن السياق الانتخابي والسياق ما قبل الانتخابي مناسبين، خصوصًا بالنسبة إلينا»، مشددًا على أنه «لا يمكننا قبول النتائج». وأقرت هيئة الانتخابات بأن أقل من ربع مراكز التصويت في هراري فتح أبوابه في الموعد المحدد الأربعاء.

وراهنت المعارضة على رغبة في التغيير وبحياة أفضل لدى الناخبين بسبب تفشي الفساد ونقص في الوقود والخبز والأدوية على وقع اقتصاد متداع منذ نحو عشرين عامًا.

عملية انتخابية معيبة
تخلل الحملة الانتخابية في زيمبابوي التي حكمها بطل التحرير روبرت موغابي بقبضة حديد لعقود قبل أن يطيحه انقلاب العام 2017، قمع للمعارضة.

وندد «تحالف المواطنين من أجل التغيير» بمنع عشرات من تجمعاته الانتخابية واعتقال معارضين بينهم أنصار له بتهمة «التجمع غير القانوني».  وقبل الانتخابات، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ما اعتبرته «عملية انتخابية معيبة في شكل خطير».

وقال الخبير السياسي ريجويس نغوينيا إن «الانتخابات طبعتها تجاوزات، ولدى سكان زيمبابوي المتضررين، إضافة إلى تحالف المواطنين من أجل التغيير أساس سليم للجوء إلى القضاء».

في 2018، انتخب منانغاغوا الذي خلف موغابي بفارق ضئيل بعد حيازته 50.8% من الأصوات. وأطلق الجيش النار على متظاهرين بعد يومين من الانتخابات ما أسفر عن ستة قتلى. وطعن شاميسا، منافسه يومها أيضا، بالنتيجة لكن القضاء لم يأخذ بالطعن.

وفاز حزب منانغاغوا أيضا بالغالبية في البرلمان، حاصدًا 136 من أصل 210 مقاعد يختار الناخبون المرشحين لها في شكل مباشر، في حين فازت المعارضة بـ73 مقعدًا. ويبقى ستون مقعدًا يجري اختيار شاغليها وفق نظام نسبي.

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