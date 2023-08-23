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اليابان: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً يرجّح أنه بالستي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 أغسطس 2023, 09:34 مساء
اليابان: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً يرجّح أنه بالستي
تجربة صاروخية في كوريا الشمالية. (الإنترنت)
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أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً «يُعتقد أنه بالستي»، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على منصة «إكس» في الساعات الأولى من صباح الخميس بحسب التوقيت المحلي لليابان.

ولم يتضح على الفور نوع الصاروخ الذي أُطلق، لكنّ وكالة كيودو للأنباء نقلت عن الحكومة في طوكيو أن المقذوف حلّق فوق اليابان. ويأتي إطلاق الصاروخ في اليوم الأول من فترة زمنية أبلغت بيونغ يانغ طوكيو بأنها ستطلق خلالها قمراً صناعياً، بحسب «فرانس برس».

وطالبت الولايات المتحدة الثلاثاء كوريا الشمالية بإلغاء مشروعها الوشيك لإطلاق قمر صناعي، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية «نحض كوريا الشمالية على الامتناع عن أي نشاط جديد غير قانوني وندعو بيونغ يانغ إلى سلوك مسار دبلوماسي جدي ومستدام».

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وأعلنت كوريا الشمالية الثلاثاء عزمها إطلاق قمر صناعي بعد ثلاثة أشهر فقط من فشل محاولة أولى مماثلة، في قرار أثار إدانات من طوكيو وسيول مع مطالبة واشنطن بإلغاء هذه العملية. ومن المقرر أن تجري عملية الإطلاق بين 24 و31 أغسطس، حسبما أبلغت بيونغ يانغ خفر السواحل اليابانيين الثلاثاء.

 تعبئة السفن ونظامها الصاروخي الدفاعي
ودفع هذا الإخطار طوكيو إلى تعبئة السفن ونظامها الصاروخي الدفاعي «باك-3» تحسّبًا لسقوط الصاروخ على أراضيها. وقالت سيول إن الإطلاق سيكون «عملًا غير شرعي» لأنه ينتهك عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر على كوريا الشمالية إجراء تجارب بواسطة التكنولوجيا البالستية، التي تستخدم لإنتاج الصواريخ وعمليات الاطلاق على حد سواء.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية في بيان «إن ما يسمى إطلاق كوريا الشمالية قمرًا صناعيًا يُعدّ انتهاكًا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي... بغض النظر عن الأعذار التي تحاول كوريا الشمالية تقديمها، فإنها لا تستطيع تبرير هذا العمل غير القانوني».

وقالت وزارة الخارجية إن سيول «سترد بصرامة على الاستفزازات غير المشروعة الكورية الشمالية من خلال تعاون ثلاثي وثيق بين كوريا والولايات المتحدة واليابان».

 اليابان تحض على إلغاء عملية الإطلاق
وحض رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بيونغ يانغ على إلغاء عملية الإطلاق، قائلا إن طوكيو تتخذ «كل الإجراءات الممكنة تحسبًا لأي احتمال غير متوقع».

وأعلن خفر السواحل اليابانيون أن بيونغ يانغ حددت لهم ثلاث مناطق خطر هي البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي والمياه الواقعة شرق جزيرة لوزون الفيليبينية. وطالبت الولايات المتحدة الثلاثاء كوريا الشمالية بإلغاء مشروعها الوشيك لإطلاق قمر صناعي، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

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