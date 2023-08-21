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رئيس الوزراء الإسباني يأمل في تطويق حريق جزيرة تينيريفي «خلال أيام»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 05:03 مساء
رئيس الوزراء الإسباني يأمل في تطويق حريق جزيرة تينيريفي «خلال أيام»
الحريق في مرتفعات وست كيلونا في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا. (أ ف ب)
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أعرب رئيس الوزراء الإسباني المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، الإثنين، عن أمله في تطويق الحريق الذي اندلع، الثلاثاء، في جزيرة تينيريفي بأرخبيل الكناري ودمّر حتى اليوم 14 ألف هكتار، خلال «الساعات القليلة المقبلة» أو «الأيام المقبلة».

وقال سانشيز للصحفيين خلال زيارة إلى الجزيرة «نأمل في أن يساعدنا الطقس حتى نتمكّن نهائيًا من التحقق من عدم تمدد الحريق في الساعات القليلة المقبلة أو الأيام المقبلة»، مضيفًا «أعتقد أنّ الساعات القليلة المقبلة ستكون مهمة للغاية»، بحسب «فرانس برس».

كما أعلن سانشيز أنّه سيتمّ إعلان حالة الكارثة الطبيعية في أعقاب هذا الحريق لمساعدة السكّان، مؤكّدًا أنّ مدريد «ستلتزم أعمال إعادة إعمار» الجزيرة، لكن من دون أن يحدّد قيمة الأموال التي ستنفقها على هذا الصعيد. وجاءت زيارة رئيس الحكومة المنتهية ولايته إلى هذه المنطقة في شمال شرق تينيريفي في وقت كانت فيه السلطات المحلية متفائلة نسبيًا بشأن تطوّر الحريق.

احتراق مساحة 13383 هكتارًا 
وقال فيديريكو غريلو رئيس خدمات الطوارئ في جزيرة غران كناريا، الإثنين، إنّه «قريبًا سنكون قادرين على القول ببعض الحذر إنّ (الحريق) لم يتمدد»، محذّرًا في الوقت نفسه من أنّ كلّ شيء رهن بتطوّرات يوم الإثنين والتي «لا تعتبر سيئة» في الوقت الحالي.

واحترقت مساحة 13383 هكتارًا في هذه المنطقة الجبلية شمال شرق تينيريفي، أكبر الجزر السبع التي تشكّل أرخبيل الكناري وتقع قبالة الساحل الشمالي الغربي للقارة الأفريقية.

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ومع مساحة إجمالية لتينيريفي تبلغ 203.400 هكتار، تمثل المنطقة التي دمّرتها النيران 6.6% من مساحة الجزيرة، وهو رقم يعطي فكرة عن خطورة هذه الكارثة غير العادية، الاسوأ التي شهدها الأرخبيل.

 12 ألف شخص يغادرون منازلهم
وقالت الحماية المدنية، الإثنين، إنّ أكثر من 610 أشخاص يكافحون لإخماد النيران بدعم 22 وحدة جوية، مؤكدة تضرر 12 بلدية. ومنذ اندلاع الحريق أرغم 12 ألف شخص على مغادرة منازلهم أمام اتساع رقعته دون وقوع إصابات. وأوصت السلطات السكان بوضع كمّامات بسبب رداءة نوعية الهواء والدخان المنبعث من الأرض.

وعند سؤاله عن سبب  الحريق، قال رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري فرناندو كلافيخو صباح الإثنين إنّه «متعمد»، متسائلًا «كيف يمكن لشخص أن يكون حقيرًا وغبيًّا لدرجة تعريض حياة الكثير من الناس للخطر»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم يؤكّد الحرس المدني في جزر الكناري الفرضية القائلة إنّ الحريق كان متعمدًا. وقالت ناطقة باسم الحرس إنّ «التحقيق مستمرّ ومن السابق لأوانه معرفة ذلك. هناك احتمال كبير بأنّه كان مفتعلًا، لكن لا يمكننا استبعاد أيّ فرضية حاليًا».

 موجات حرّ وفترات جفاف
واندلع الحريق بين موجتي حرّ ضربتا الجزيرة التي بها العديد من المناطق الجافة مما يزيد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات. ووفقًا للخبراء ازدادت الظواهر الطبيعية غير الاعتيادية في الآونة الاخيرة بسبب ارتفاع حرارة الأرض، مما تسبّب في موجات حرّ وفترات جفاف أكثر تواترًا ولفترات أطول وأكثر كثافة.

وإسبانيا التي تشهد منذ الأحد رابع موجة حرّ هذا الصيف هي في الخط الأول في أوروبا في مواجهة ظاهرة الاحترار وعواقبها. وفي عام 2022 دَمّر في إسبانيا أكثر من 500 حريق مساحة 300 ألف هكتار وهو رقم قياسي في أوروبا، وفقًا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (إيفيس).

ومنذ بداية العام الحالي سجلت إسبانيا 340 حريقًا دمرت 76 ألف هكتار، وفقًا للأرقام الصادرة عن إيفيس.

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