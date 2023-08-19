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حرائق الغابات تجبر نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم بمقاطعة بريتيش الكندية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 11:05 مساء
حرائق الغابات تجبر نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم بمقاطعة بريتيش الكندية
حرائق الغابات في كندا. (أرشيفية: الإنترنت)
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تلقى نحو 30 ألف شخص أوامر، السبت، بإخلاء منازلهم في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا، وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون السبت، مع اقتراب حريق غابات هائل من مدينة كيلونا.

وقال وزير إدارة الطوارئ في المقاطعة بوين ما: «الوضع متحرك للغاية والأرقام تتغير طوال الوقت، ولكن الآن نحن نتحدث عن أوامر إخلاء لنحو 30 ألف شخص إضافة إلى وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب للإخلاء»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأرغمت الحرائق العنيفة المشتعلة في كندا السلطات على إخلاء مدينة يلونايف (شمال) الجمعة. وأعلن رئيس وزراء المقاطعة (غرب) ديفيد إبي: «لا يمكن التكهن بالوضع في الوقت الحاضر وتنتظرنا أيام صعبة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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