الحرائق الضخمة في كندا تلتهم أكثر من عشرة ملايين هكتار

القاهرة - بوابة الوسط

التهمت الحرائق الضخمة في كندا أكثر من عشرة ملايين هكتار هذا العام، وهي مساحة غير مسبوقة في تاريخ البلاد ويتوقع أن تزداد في الأسابيع المقبلة، بحسب معلومات للحكومة نشرت السبت.

ويعود الرقم القياسي السابق لجهة المساحات المحترقة إلى العام 1989 وقد بلغ 7.3 ملايين هكتار، وفق الأرقام الوطنية لمركز رصد حرائق الغابات في كندا. وفي عدد إجمالي، أحصت البلاد أربعة آلاف و88 حريق غابات منذ يناير، علما بأن 906 حرائق لا تزال مستمرة السبت بينها 570 خارج السيطرة، بحسب «فرانس برس».

على الصعيد العالمي، كان شهر يونيو هو الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقًا لوكالة «كوبرنيكوس» الأوروبية ووكالة ناسا الأميركية. بعد ذلك، كان الأسبوع الأول بكامله من شهر يوليو هو الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وفاة أكثر من 60 ألف شخص في أوروبا

وشددت المنظمة على أن الحرارة هي أحد أخطر الأحداث المرتبطة بالطقس. ففي الصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة في أوروبا وحدها في وفاة أكثر من 60 ألف شخص، وفقًا لدراسة حديثة.

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ويُتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في جميع أنحاء العالم، من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة، مما يدفع السلطات إلى اتخاذ تدابير جذرية للتعامل مع القيظ والحرائق التي تُعزى إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

ابتداء من اليوم السبت، يُتوقع أن تشهد إيطاليا، من الشمال إلى الجنوب، موجة حارة سترتفع خلالها درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة في الأيام المقبلة.

تنبيه أحمر يشمل العديد من المدن الرئيسية من روما

وعليه، أصدرت وزارة الصحة الجمعة إشعار تنبيه أحمر يشمل يومي السبت والأحد في العديد من المدن الرئيسية من روما إلى بولونيا ومن فلورنسا إلى بيسكارا مع توقع تسجيل 36-37 درجة مئوية اعتبارًا من الأحد (يشعر السكان بأنها توازي 39 درجة مئوية)، قبل الذروة المتوقعة في بداية الأسبوع.

في روما، قد ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية الإثنين ثم 42 أو 43 درجة مئوية الثلاثاء، وهذا أعلى من الدرجة القياسية السابقة البالغة 40,5 درجة مئوية التي سُجلت في العاصمة في أغسطس 2007. ولن يكون شمال إيطاليا في منأى عن موجة الحر إذ يتوقع أن تصل الحرارة إلى 38 درجة مئوية الثلاثاء في ميلانو.

بدورها، تواجه إسبانيا وشرق فرنسا وألمانيا وبولندا موجة حارة واسعة.