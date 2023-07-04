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الأمم المتحدة تدعو إلى استباق عواقب ظاهرة «إل نينيو»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 07:49 مساء
الأمم المتحدة تدعو إلى استباق عواقب ظاهرة «إل نينيو»
الأهوار في محافظة ذي قار بجنوب العراق في 24 يوليو 2022 (أ ف ب)
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دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الحكومات إلى استباق عواقب ظاهرة «إل نينيو» المناخية التي بدأت لتوها والمرتبطة خاصة بارتفاع درجات الحرارة في العالم، وذلك من أجل «إنقاذ الأرواح وسبل العيش».

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إلى أن ظاهرة «إل نينيو» ستتواصل على مدار العام مع كثافة من المحتمل أن تكون «معتدلة على الأقل»، معلنة «بداية الحلقة» مع احتمال فرصة استمرارها في النصف الثاني من العام بنسبة 90%، بحسب وكالة «فرانس برس».

ماذا تعني ظاهرة «إل نينيو»؟
وفي 8 يونيو، أعلنت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي عن وصول ظاهرة «إل نينيو». وعادة ما يصبح تأثير ارتفاع درجات الحرارة واضحا بعد عام من تطور الظاهرة، وبالتالي من المرجح أن يكون ملموسا أكثر في العام 2024.

وقال مدير وكالة الأمم المتحدة للأرصاد الجوية والمناخ بيتيري تالاس في بيان «إن وصول ظاهرة إل نينيو سيزيد بشكل كبير من احتمال تجاوز الأرقام القياسية لدرجات الحرارة والتسبب في حرارة أشد في أجزاء كثيرة من العالم وفي المحيطات».

وأضاف أن «إعلان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن ظاهرة إل نينيو هو إشارة للحكومات في جميع أنحاء العالم من أجل أن تستعد للحد من آثارها على صحتنا ونظامنا البيئي واقتصاداتنا».

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أنظمة الإنذار المبكر
وفي هذا الصدد، شدد على أهمية أنظمة الإنذار المبكر والتدابير اللازمة لاستباق الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بهذه الظاهرة المناخية الكبرى «لإنقاذ الأرواح وسبل العيش».

كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها. وتخشى المنظمة بشكل خاص من زيادة الأمراض المتعلقة بالمياه، مثل الكوليرا، إضافة إلى الأوبئة التي ينقلها البعوض، مثل الملاريا وحمى الضنك، علاوة على الأمراض المعدية مثل الحصبة والتهاب السحايا، وفق ما ذكرت للصحافيين المديرة المكلفة بالصحة العامة والبيئة في المنظمة ماريا نيرا.

وفي 2018-2019، أعلنت بعض المناطق وصول ظاهرة إل نينيو، واُعتبرت حينها ضعيفة. لكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لم تصدر هذا الإعلان بسبب «الافتقار إلى الإجماع» الدولي، وفق ما أوضح للصحفيين رئيس قسم خدمات التنبؤ المناخي الإقليمي، ويلفران موفوما أوكيا.

آخر حلقة من ظاهرة «إل نينيو»
وتعود آخر حلقة من ظاهرة «إل نينيو» إلى سبع سنوات، في 2015-2016، وكانت شديدة للغاية، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وقد حدثت آخر مرة في 2018-2019 وأفسحت المجال لحلقة طويلة تناهز ثلاث سنوات من ظاهرة إل نينيا التي تسبب آثارا معاكسة أبرزها انخفاض درجات الحرارة.

و«إل نينيو» هي ظاهرة مناخية تحدث مرة كل سنتين إلى سبع سنوات وتستمر عادة من 9 إلى 12 شهرا، وترتبط بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المحيط الهادئ. لكن الحلقة الحالية «تأتي في سياق مناخ تم تغييره بسبب الأنشطة البشرية»، على ما أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وفي مايو، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن الفترة بين العامين 2023-2027 ستكون بالتأكيد الأكثر سخونة على الإطلاق على الأرض، في ظل التأثير المشترك لظاهرة إل نينيو والاحتباس الحراري الناجم عن انبعاثات الغازات الملوثة.

ويُقدر أن هناك فرصة بنسبة 66% بأن يتجاوز المتوسط العالمي السنوي لحرارة سطح الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية المستوى المسجل ما قبل الثورة الصناعية لمدة عام واحد على الأقل بين العامين 2023 و2027.

الاحترار المناخي الطويل الأمد
وأوضح مدير الخدمات المناخية في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كريس هيويت أن «هذا لا يعني أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سنتجاوز 1.5 درجة مئوية المحددة في اتفاق باريس حول المناخ، لأن هذه الاتفاقية تشير إلى الاحترار المناخي الطويل الأمد لسنوات عديدة. ومع ذلك، فهو إشارة جديدة لليقظة».

وترتبط ظاهرة «إل نينيو» بشكل عام بزيادة الأمطار في أجزاء من جنوب أميركا اللاتينية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الأفريقي وآسيا الوسطى. يمكن أن تسبب الجفاف الشديد في أستراليا وإندونيسيا وبعض المناطق في جنوب آسيا وأميركا الوسطى.

في المقابل، يمكن لمياهها الدافئة أن تغذي الأعاصير في وسط وشرق المحيط الهادئ، كما بوسعها أن تحد من تشكيل الأعاصير في حوض المحيط الأطلسي.

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