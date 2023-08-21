إيران: تبادل السجناء مع الولايات المتحدة سيستغرق ما يصل إلى شهرين

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الإثنين، إن عملية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة ستستغرق ما يصل إلى شهرين.

وأشار كنعاني خلال مؤتمر صحفي في طهران، إلى أنه جرى تحديد «إطار زمني» لعملية تبادل سجناء البلدين، من قبل المعنيين بتنفيذ الاتفاق، لافتاً إلى أن سيستغرق شهرين بحد أقصى، وفق وكالة «رويترز».

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران، في أغسطس الجاري، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أميركيين محتجزين في طهران وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران لتلك الأموال في الأغراض الإنسانية.

تخفيف حدة التوتر

وبعد عامين ونصف العام على تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة وإجراء إدارته دبلوماسية حثيثة مع القيادة الدينية في إيران، توصلت واشنطن لأول اتفاق مع طهران يشمل الإفراج عن خمسة سجناء أميركيين.

- ماذا بعد تبادل السجناء بين واشنطن وطهران.. تخفيف التوتر أم مؤشر لاتفاق جديد؟

ويؤذن الاتفاق الحساس بتخفيف حدة التوتر بين الخصمين، ويعتقد خبراء ودبلوماسيون أنه قد يفضي إلى مزيد من الجهود الهادئة للرد على مخاوف منها ما يتعلق بالنشاط النووي لإيران، وفق وكالة «فرانس برس».

غير أن عددًا قليلًا من الأشخاص يتوقعون اتفاقات كبرى وشيكة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024.