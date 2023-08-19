42 طائرة صينية تخترق منطقة الدفاع الجوي لتايوان.. وتايبيه تندد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت العاصمة التايوانية تايبيه السبت أنها رصدت 42 خرقا من طائرات عسكرية صينية لمنطقة الدفاع الجوي التايوانية، منذ إعلان بكين بدء تدريبات عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن «منذ الساعة 9:00 اليوم، رصدت تباعا 42 طلعة»، مضيفة أن ثماني سفن صينية شاركت في التدريبات، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

تايوان تندد بتدريبات عسكرية صينية

فيما نددت تايوان بشدة بإطلاق الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة في أعقاب توقف قصير في الولايات المتحدة لوليام لاي نائب الرئيسة التايوانية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن «وزارة الدفاع الوطني تندد بشدة بمثل هذا السلوك اللاعقلاني والاستفزازي، وسترسل قوات مناسبة للرد دفاعا عن الحرية والديمقراطية وسيادة» تايوان.