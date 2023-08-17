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محكمة روسية تقرر احتجاز أميركي بتهمة «التجسس»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 09:43 مساء
محكمة روسية تقرر احتجاز أميركي بتهمة «التجسس»
محكمة ضاحية موسكو (أرشيفية: وكالة سبوتنيك)
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نقلت وكالة «رويترز» عن وكالات أنباء روسية، اليوم الخميس، قولها إن محكمة بموسكو قررت احتجاز المواطن الأميركي من أصل روسي جين سبيكتور للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسس.

ولم تذكر الوكالات أي تفاصيل عن الاتهامات، لكن وكالة الإعلام الروسية «ريا» أشارت إلى أن حكمًا صدر في 2022 على سبيكتور بالسجن 3 سنوات ونصف السنة لدوره في رشوة مساعد نائب رئيس الوزراء الروسي السابق أركادي دفوركوفيتش.

- روسيا تفتح تحقيقا بحق أميركي بشبهة تجسس

وأوضحت «إنترفاكس» أن جلسة المحكمة عقدت خلف أبواب مغلقة بعدما جرى تصنيف المواد الخاصة بالقضية على أنها سرية.

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