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وزير الدفاع الصيني يزور روسيا وبيلاروس هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 08:46 صباحا
وزير الدفاع الصيني يزور روسيا وبيلاروس هذا الأسبوع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، الذي وصل روسيا في زيارة رسمية، الأحد 16 أبريل 2023 (تويتر)
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سيتوجه وزير الدفاع الصيني لي شانغفو إلى روسيا وبيلاروس هذا الأسبوع، حسبما أعلنت وزارته في بيان نشر على الإنترنت الإثنين.

وبقيت العلاقات بين بكين وموسكو وديّة في السنوات الأخيرة مع رفض الصين الإدلاء بتصريحات تنتقد غزو روسيا لأوكرانيا الذي قوبل بإدانات دولية واسعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال ناطق إنه «بدعوة من وزير الدفاع الروسي (سيرغي) شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي (فيكتور) خرينين، وفي الفترة من 14 إلى 19 أغسطس سيتوجه مستشار الدولة ووزير الدفاع لي شانغفو إلى روسيا لحضور مؤتمر موسكو الحادي عشر حول الأمن الدولي، وسيزور بيلاروس».

عقوبات اقتصادية غربية
وستتضمن زيارة «لي» إلى روسيا خطابا يلقيه في منتدى الأمن الدولي إلى جانب اجتماعات مع مسؤولين في وزارات دفاع روسية وغيرها، وفق الناطق.

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والشهر الماضي، أعلن مساعد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأخير ينوي زيارة الصين في أكتوبر.

وفي مارس، قام الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة دولة إلى موسكو وأعلن بأن العلاقات بين البلدين دخلتا مرحلة جديدة.

وتوطدت العلاقات أكثر بين البلدين بعدما بدأت روسيا حملتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير العام الماضي، والتي قوبلت بعقوبات اقتصادية غربية.

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