قراصنة يخترقون مفوضية الانتخابات البريطانية لأكثر من عام

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت مفوضية الانتخابات في المملكة المتحدة لقرصنة من «جهات معادية» تمكنت من اختراق أنظمتها لأكثر من عام.

وقالت الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات في تغريدة على منصة «إكس- تويتر سابقًا»: «اليوم أعلنا أننا كنا عرضة لهجوم سيبراني معقد، واختُرقت أنظمتنا من جهات معادية»، دون أن تحدد اسم المهاجمين الذين اخترقوا خوادمها المستضيفة لبريدها الإلكتروني، وأنظمة المراقبة ونسخ من لوائح الناخبين تتضمن تفاصيل عن ملايين المقترعين، وفق موقع «يورونيوز».

ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لمفوضية الانتخابات شون ماكنالي قوله في بيان: «نعلم الأنظمة التي اخترقتها الجهات المعادية لكن لا نستطيع أن نحدّد بشكل قاطع ما هي الملفات التي قد تكون اخترقت أو ربما لم تُخترق».

قرصنة لمدة سنة

رُصدت الحادثة في أكتوبر 2022 بعد تسجيل نشاط مشبوه على أنظمة الهيئة. وقالت المفوضية: «اتضح أن جهات معادية اخترقت الأنظمة أولًا في أغسطس 2021»، وأضافت: «نأسف لأن رصدها استغرق وقتًا طويلًا».

وشرحت أنه «كان علينا اتخاذ إجراءات علاجية بما في ذلك وقف اختراق المقرصنين، وتقدير حجم الحادثة، وتطبيق إجراءات أمنية إضافية» قبل إطلاع الرأي العام على التطورات.