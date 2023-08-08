موفدة أميركية من نيامي: قادة الانقلاب في النيجر يدركون مخاطر التحالف مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مسؤولة أميركية رفيعة، الإثنين، إن قادة الانقلاب في النيجر يدركون مخاطر الاقتداء بدول الجوار في التعاون مع مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند في تصريح للصحفيين من نيامي أن الانقلابيين في النيجر «يدركون جيدًا جدًا المخاطر التي تتهدد سيادتهم عندما تدعى فاغنر» إلى البلاد، بحسب وكالة «فرانس برس».

ورعم ذلك، أشارت إلى أنها التقت القادة العسكريين في النيجر، من دون إحراز أي تقدم فوري على مسار انهاء الانقلاب، مؤكدة أن «هذه المحادثات كانت بغاية الصراحة واتّسمت أحيانا بالصعوبة».