10 قتلى على الأقل في فيضانات بمنطقة متاخمة لبكين

القاهرة - بوابة الوسط

أوقعت الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ أسبوع على شمال الصين عشرة قتلى على الأقل السبت، وتسببت في فقدان 18 شخصا في إقليم خبي المتاخم لبكين كما أعلنت السلطات.

وأعلن هذه الحصيلة الموقتة مسؤولو باودينغ، إحدى أكثر المدن تضررا وتقع على بعد حوالى 150 كلم من بكين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتأثرت مناطق بأكملها في شمال الصين بالأمطار الغزيرة، التي كانت بحجم تاريخي وشهدتها بكين والمناطق المحيطة بها. وتسببت الأمطار في فيضانات كبيرة وأضرار جسيمة.

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وظهر السبت (4,00 ت غ)، تم اجلاء أكثر من 600 ألف شخص في باودينغ الواقعة في مناطق تعتبر معرضة للخطر.

تواصل عمليات التنظيف في بكين

وقالت بلدية المدينة في بيان، إن أكثر من مليون شخص من بين مليون ونصف في المدينة تضرروا من سوء الأحوال الجوية.

وفي بكين ومنطقتها الكبرى، تتواصل عمليات التنظيف بعد هطول أمطار هي الأشد غزارة منذ سنوات ما أدى إلى تدمير بنى تحتية فيما غمرت المياه أحياء بأكملها.

وكانت السلطات الصينية أعلنت الجمعة أن الكوارث الطبيعية خلفت 147 قتيلا أو مفقودا في البلاد في يوليو.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية في بكين الأربعاء أن الأمطار التي ضربت العاصمة الصينية كانت الأشد منذ بدء عملية التسجيل قبل 140 عاما.

من جهتهم يؤكد العلماء أن هذه الظواهر الطبيعية تفاقمت بسبب التغير المناخي.