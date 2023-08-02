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اليوم.. رؤساء أركان دول «إيكواس» يجتمعون من أجل النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 12:51 مساء
اليوم.. رؤساء أركان دول «إيكواس» يجتمعون من أجل النيجر
اجتماع سابق للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس). (أرشيفية: الإنترنت)
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يجتمع رؤساء أركان بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) من الأربعاء إلى الجمعة في أبوجا، لبحث الانقلاب العسكري بالنيجر الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، على أعلنت المنظمة الإقليمية في بيان نقله موقع «يورونيوز».

وأدان زعماء غرب أفريقيا، الذين اجتمعوا في قمة استثنائية بالعاصمة النيجيرية، الأحد،  الانقلاب، وأمهلوا الانقلابيين أسبوعا، لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، دون أن يستبعدوا إمكان استخدام القوة. كما أعلنوا أنه سيجري تعيين ممثل يجرى إيفاده إلى النيجر، لتقديم مطالب المجموعة.

ومن المقرر أن يزور وفد من «إيكواس»، برئاسة الرئيس النيجيري السابق عبدالسلام أبوبكر، النيجر، الأربعاء، على ما أفادا مسؤول عسكري من النيجر ومسؤولة كبيرة من المجموعة الاقتصادية، اشترطا على «يورونيوز» عدم كشف هويتيهما.

«إيكواس» تطالب بإطلاق بازوم
نددت المجموعة، في ختام قمتها الأحد، بـ«تأييد المرتزقة وبعض الأطراف الخارجية الانقلاب في النيجر». كما نددت بـ«أقسى العبارات بانتهاك الدستور واحتجاز رئيس النيجر»، داعية إلى إطلاقه، وإعادته للسلطة، واستعادة النظام الدستوري بالكامل.

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وقالت «إيكواس»: «الرئيس محمد بازوم هو الرئيس الشرعي المنتخب المعترف به للنيجر»، مكررة إدانتها محاولة الانقلاب، والاحتجاز غير الشرعي للرئيس وأفراد من أسرته.

النيجر تعيد فتح حدودها مع خمسة بلدان 
أعادت النيجر فتح حدودها البرية والجوية مع خمس دول حدودية، بعد نحو أسبوع على إغلاقها في أعقاب الانقلاب، حسبما أعلن أحد العسكريين الانقلابيين، الثلاثاء، عبر التليفزيون الوطني. 

وقال: «أعيد فتح الحدود البرية والجوية مع الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وتشاد بدءاً من اليوم». وقد أغلقت كل الحدود البرية والجوية للنيجر، الأربعاء الماضي، في مساء الانقلاب. 

يأتي قرار إعادة فتح الحدود مع خمس دول مجاورة قبل أيام قليلة من انتهاء مُهلة نهائية لاستعادة النظام الدستوري، أعطتها، الأحد، «إيكواس» للنيجر.

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