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«إيكواس» تعلن حزمة عقوبات على الضالعين بانقلاب النيجر وتطالب بعودة الرئيس المنتخب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 03:45 مساء
«إيكواس» تعلن حزمة عقوبات على الضالعين بانقلاب النيجر وتطالب بعودة الرئيس المنتخب
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أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، اليوم الأحد، حزمة عقوبات سياسية ومالية واقتصادية على المسؤولين العسكريين الضالعين بانقلاب النيجر، مجددة مطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري في نيامي خلال أسبوع، وذلك بعد أيام من إعلان قيادات عسكرية عزل الرئيس محمد بازوم والاستيلاء على السلطة.

وأعلنت مجموعة «الإيكواس» خلال اجتماع قمة عقد اليوم في أبوجا، وقف كل المساعدات المالية للنيجر وتجميد أصولها وتعليق كل المعاملات التجارية معها، وكذلك حظر السفر على المشاركين في الانقلاب ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم.

ونددت مجموعة إيكواس في بيان «بتأييد المرتزقة وبعض الأطراف الخارجية للانقلاب في النيجر»، كما نددت «بأقصى العبارات بانتهاك الدستور واحتجاز رئيس النيجر»، داعية إلى إطلاقه وإعادته للسلطة واستعادة النظام الدستوري بالكامل.

وقالت المجموعة إن «الرئيس محمد بازوم هو الرئيس الشرعي المنتخب المعترف به للنيجر»، مكررة إدانتها لمحاولة الانقلاب والاحتجاز غير الشرعي للرئيس وأفراد من أسرته.

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