فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها من النيجر اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس قررت إجلاء رعاياها من النيجر اعتبارا من اليوم الثلاثاء «نظرا إلى الوضع في نيامي».

وبرّرت الوزارة هذا القرار «بأعمال العنف التي تعرضت لها سفارتنا أول من أمس (الأحد) وإغلاق المجال الجوي، الذي يحرم رعايانا من أي إمكانية لمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة»، موضحة أن «الإجراء سيبدأ اليوم» الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

- باريس تحضر لإجلاء رعاياها من النيجر في «القريب العاجل»

وفي وقت سابق من اليوم، قالت السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي، إن فرنسا ستبدأ في «القريب العاجل» إجلاء مواطنيها من النيجر، حيث وقع انقلاب عسكري الأسبوع الماضي، والذي تلته احتجاجات مناهضة لباريس.

وفي رسالة وجهتها إلى الرعايا الفرنسيين الثلاثاء، قالت السفارة الفرنسية في العاصمة النيجيرية نيامي إنه «مع تدهور الوضع الأمني في نيامي وفي ظل الهدوء النسبي في المدينة، يتم التحضير لعملية إجلاء جوي انطلاقا من نيامي»، موضحة أنها «ستجرى في القريب العاجل وفي فترة وجيزة جدا».