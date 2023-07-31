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وزير الدفاع الأسترالي: الآمال تتلاشى في العثور على جنود فقدوا إثر تحطم هليكوبتر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 09:11 صباحا
وزير الدفاع الأسترالي: الآمال تتلاشى في العثور على جنود فقدوا إثر تحطم هليكوبتر
وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (من اليسار إلى اليمين)، خلال مؤتمر صحفي في مقر حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية في بريزبين في 29 يوليو 2023.
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قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، الإثنين، إن الآمال تتلاشى في العثور على طاقم من أربعة أفراد بعد تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الأسترالية في المحيط قبالة ساحل ولاية كوينزلاند.

وكانت الهليكوبتر تشارك في المناورات العسكرية المعروفة باسم «تاليسمان سابر» المشتركة بين الولايات المتحدة وأستراليا، عندما سقطت في المياه قرب جزيرة هاميلتون، على بعد حوالي 890 كيلومتراً شمال بريزبين في وقت متأخر الجمعة، بحسب وكالة «رويترز».

حادث كارثي وآمال تتلاشى
وقال الوزير في إفادة صحفية: «لقد وقع حادث كارثي، ومع كل ساعة تمر، فمن الواضح الآن أن أي أمل في العثور على (الجنود) قد تلاشى».

- أربعة مفقودين بعد تحطم مروحية عسكرية أسترالية

وأشار قائد قوات الدفاع أنجوس كامبل إلى أن انتشال جثث أفراد الطاقم الأربعة لن يكون سهلاً بسبب التيارات القوية، لكن العملية مستمرة.

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