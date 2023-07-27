بايدن: التغيّر المناخي تهديد وجودي

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج من التغير المناخي هو تهديد وجودي.

وقال بايدن في البيت الأبيض «لا أعتقد أن أحدًا يستطيع أن ينكر بعد اليوم تأثير التغير المناخي»، كاشفًا اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق في شكل أكبر مع زيادة تمويل خدمات الأرصاد الجوية، بحسب وكالة «فرانس برس».

الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق

ويُتوقّع أن يصبح يوليو 2023 الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، ليس فقط منذ بدء تسجيل درجات الحرارة إنما منذ «مئات.. إن لم يكن آلاف السنين»، بحسب كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) غافين شميت. وأشار إلى أن التغييرات المناخية «غير المسبوقة في جميع أنحاء العالم» لا يمكن أن تُعزى فقط إلى ظاهرة إلـ «نينو» المناخية.

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واعتبر شميت أنه على الرغم من الدور الصغير الذي تلعبه ظاهرة إل «نينو»، «ما نراه هو سخونة شاملة، في كل مكان على الأغلب، لا سيما في المحيطات. منذ عدة أشهر شهدنا درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية حتى خارج المناطق الاستوائية». وأضاف «نتوقع أن يستمر ذلك والسبب الذي يجعلنا نعتقد أن هذا سيستمر هو أننا نواصل ضخ انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي».