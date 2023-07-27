  • Alwasat News
Atwasat

بايدن: التغيّر المناخي تهديد وجودي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 06:43 مساء
بايدن: التغيّر المناخي تهديد وجودي
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج من التغير المناخي هو تهديد وجودي.

وقال بايدن في البيت الأبيض «لا أعتقد أن أحدًا يستطيع أن ينكر بعد اليوم تأثير التغير المناخي»، كاشفًا اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق في شكل أكبر مع زيادة تمويل خدمات الأرصاد الجوية، بحسب وكالة «فرانس برس».

الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق 
ويُتوقّع أن يصبح يوليو 2023 الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، ليس فقط منذ بدء تسجيل درجات الحرارة إنما منذ «مئات.. إن لم يكن آلاف السنين»، بحسب كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) غافين شميت. وأشار إلى أن التغييرات المناخية «غير المسبوقة في جميع أنحاء العالم» لا يمكن أن تُعزى فقط إلى ظاهرة إلـ «نينو» المناخية.

«فيسكيني».. موضة صينية للهروب من حرارة الشمس
الحر الشديد يحول سجون في أميركا لقطع من «الجحيم»

واعتبر شميت أنه على الرغم من الدور الصغير الذي تلعبه ظاهرة إل «نينو»، «ما نراه هو سخونة شاملة، في كل مكان على الأغلب، لا سيما في المحيطات. منذ عدة أشهر شهدنا درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية حتى خارج المناطق الاستوائية». وأضاف «نتوقع أن يستمر ذلك والسبب الذي يجعلنا نعتقد أن هذا سيستمر هو أننا نواصل ضخ انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر

إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد

دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد
ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط

ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط
رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب

رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب
رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو

رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو
وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية

وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»

ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية (صور)

الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية ...
إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة
الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» (صور)

الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» ...
شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوريين

شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في ...
التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة

التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة
«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟

«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟
«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
كاريكاتير حليم - فلسطين

كاريكاتير حليم - فلسطين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية
بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية
الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج «الفوري» عن رئيس النيجر
الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج «الفوري» عن رئيس النيجر
روسيا تستهدف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في أوكرانيا
روسيا تستهدف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في ...
الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض
الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض
الأمم المتحدة تؤكد أن يوليو الجاري هو الشهر الأكثر سخونة
الأمم المتحدة تؤكد أن يوليو الجاري هو الشهر الأكثر سخونة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس...
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه...
المزيد
الأمم المتحدة تعلن «تعليق» عملياتها الإنسانية في النيجر
الأمم المتحدة تعلن «تعليق» عملياتها الإنسانية في النيجر...
بايدن: التغيّر المناخي تهديد وجودي
بايدن: التغيّر المناخي تهديد وجودي...
الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية على منشآت الحبوب
الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية......
الأمم المتحدة تؤكد أن يوليو الجاري هو الشهر الأكثر سخونة
الأمم المتحدة تؤكد أن يوليو الجاري هو الشهر الأكثر سخونة...
الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض
الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض...
المزيد