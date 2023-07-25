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«فيسكيني».. موضة صينية للهروب من حرارة الشمس

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 25 يوليو 2023, 02:25 مساء
«فيسكيني».. موضة صينية للهروب من حرارة الشمس
سيدة ترتدي قناع «فيسكيني». (الإنترنت)
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، موضة جديدة من الملابس الواقية من الشمس، تحمل اسم «فيسكيني» من صناعة الصين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.

«فيسكيني» هي أقنعة الوجه الكاملة، ومصنوعة من مواد تحتوي على قماش مقاوم للأشعة فوق البنفسجية مع ثقوب للعين والأنف والفم، حسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.

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وقد سجلت درجات الحرارة في الصين مستويات قياسية بلغت 35 درجة مئوية، بينما وصلت درجة حرارة سطح الأرض إلى 80 درجة مئوية في بعض مناطق الصين، مما دفع السكان والسياح إلى وسائل مبتكرة، للتغلب على الحرارة المرتفعة.

وأصبح «فيسكيني» من الصيحات الرائجة في شوارع وشواطئ الصين خلال الأيام الماضية. وفي بعض الأحيان، تأتي تلك الأقنعة مع أكمام منفصلة، لتغطية الذراعين، وقبعات واسعة الحواف، وسترات خفية الوزن مصنوعة من قماش مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.

وفي بعض الأحيان، تكون القبعات مجهزة بمروحة صغيرة مثبتة بالداخل، لتوفير التهوية لمرتديها.

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