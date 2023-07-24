«الدفاع اليابانية»: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، الإثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يحتمل أن يكون بالستيا.

ويعتقد أن المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفق ما أورد التليفزيون الرسمي الياباني، نقلا عن مسؤولين حكوميين، بحسب وكالة «فرانس برس».

السبت الماضي، أطلقت كوريا الشمالية «عددا من صواريخ كروز» باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، حسبما نقلت وكالة «يونهاب» عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

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وقد حدثت عملية الإطلاق عند الـ4.00 بالتوقيت المحلي وفقا لـ«يونهاب»، وتأتي بعد ثلاثة أيام فقط على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة.

محادثات بين الأمم المتحدة وكوريا الشمالية

كما تأتي عملية الإطلاق في وقت يُعتقد أن جنديا أميركيا احتُجِز في بيونغ يانغ بعد دخوله كوريا الشمالية في أثناء جولة سياحية بالمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

وقد بدأت محادثات بين الأمم المتحدة وكوريا الشمالية، اليوم الإثنين، بشأن قضية الجندي الأميركي، ترافيس كينج، الذي عبر إلى الشمال، حسبما قال نائب قائد القيادة المتعددة الجنسيات، التي تقودها الولايات المتحدة وتُشرف على هدنة الحرب الكورية.

وذكر الجيش الأميركي، أن الجندي البالغ من العمر 23 عاماً عبر الحدود بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، الثلاثاء الماضي، بحسب وكالة «رويترز».