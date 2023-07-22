«يونهاب»: كوريا الشمالية تطلق «عددا من صواريخ كروز» في البحر

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت كوريا الشمالية «عددا من صواريخ كروز» باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، حسبما نقلت وكالة يونهاب السبت عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وحدثت عملية الإطلاق الساعة 4,00 بالتوقيت المحلي وفقا ليونهاب، وتأتي بعد ثلاثة أيام فقط على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة، وفق وكالة «فرانس برس».

كما تأتي عملية الإطلاق في وقت يُعتقد أن جنديا أميركيا احتُجِز في بيونغ يانغ بعد دخوله إلى كوريا الشمالية، أثناء جولة سياحية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.