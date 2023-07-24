تاياني يطالب بتدفقات «نظامية» للمهاجرين ويؤكد نجاح مؤتمر روما

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، بضرورة أن تكون هناك تدفقات «نظامية» للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى إيطاليا وأوروبا، مؤكدا نجاح المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية الذي عقد في روما أمس الأحد.

وقال تاياني، في تصريح إذاعي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» اليوم الإثنين، إن المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية، الذي عقد أمس في العاصمة روما، «شكّل نجاحا كبيرا للحكومة الإيطالية»، برئاسة جورجيا ميلوني.

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وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: «تقرر تعزيز الإجراءات، لمنع الهجرة غير الشرعية والخسائر في الأرواح»، مشيرا إلى أن «جميع الدول أكدت أنها تؤيد المشاركة في العمل، وستجرى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة».

وأكد تاياني أنه «يجب أن تكون هناك تدفقات نظامية للمهاجرين، وليس اليائسين الفارين الذين يستغلهم مهربو الأسلحة والمخدرات». وأوضح: «هناك حاجة إلى إستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لكل من يريد القدوم إلى إيطاليا، للعمل بشكل نظامي وعقود قانونية».