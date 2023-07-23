وزير الدفاع الألماني يلغي زيارة للعراق بسبب احتجاجات حرق المصحف

القاهرة - بوابة الوسط

قال ناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية، الأحد، إن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس ألغى زيارة كانت مقررة للعراق والأردن، مشيرًا إلى مخاوف أمنية بعد إضرام النار في السفارة السويدية ببغداد الأسبوع الماضي احتجاجًا على حرق المصحف.

وتظاهر عدة ألوف من العراقيين في بغداد أمس السبت بخصوص أحداث حرق أو إتلاف للمصحف خلال احتجاجات معادية للإسلام في السويد والدنمارك، بحسب «رويترز».

احتجاجات عنيفة ضد منظمة دنماركية

وأوضح الناطق أن إلغاء زيارة بيستوريوس، التي كان من المفترض أن تستمر عدة أيام، جاء أيضًا ردًا على احتجاجات عنيفة ضد منظمة دنماركية غير حكومية في العراق.

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وأضاف الناطق أن ذلك، إلى جانب احتمال حدوث مزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة، دفع قوات الأمن الألمانية للنصح بإلغاء الزيارة، مردفًا أنها ستأتي في وقت لاحق، قد يكون خلال الربع الأخير من العام.