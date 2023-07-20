رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه

القاهرة - بوابة الوسط

داس رجل عراقي لاجئ في السويد على المصحف أمام سفارة بلاده في ستوكهولم، اليوم الخميس، لكن من دون أن ينفّذ وعيده بإحراقه، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة «فرانس برس».

وتأتي هذه الخطوة الاستفزازية بعيد إحراق السفارة السويدية في بغداد خلال تظاهرة احتجاجاً على خطته، التي وافقت عليها السلطات السويدية دون أي اهتمام بتداعياتها في حادث مستفز، كررته ستوكهولم أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة.

وقالت «فرانس برس»: «وسط حماية الشرطة السويدية، داس الرجل مراراً على المصحف لكنه غادر المكان من دون أن يحرق صفحات منه كما سبق وفعل قبل أقل من شهر، في حين احتشد أمامه جمع من الناس للاحتجاج على فعلته».