  • Alwasat News
Atwasat

لوكاشنكو: قوات فاغنر تضغط علينا للذهاب في «رحلة» إلى وارسو ببولندا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 12:23 مساء
لوكاشنكو: قوات فاغنر تضغط علينا للذهاب في «رحلة» إلى وارسو ببولندا
فلاديمير بوتين مع ألكسندر لوكاشنكو. سان بطرسبرغ. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد الرئيس الروسي ألكسندر لوكاشنكو الأحد، أن قوات فاغنر تضغط عليه لأنهم يريدون الذهاب في «رحلة» إلى وارسو وجيشوف في بولندا.

لكن لوكاشنكو، قال خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ، إنه «يُبقي» عناصر مجموعة فاغنر في وسط البلاد، وأن مينسك «تسيطر» على وضع المقاتلين الذين انتقلوا الى أراضيها بموجب اتفاق في أعقاب تمرّد مسلح على القيادة العسكرية في موسكو.

وتابع لوكاشنكو أن عناصر المجموعة «يطلبون الاتجاه غربا، يطلبون مني الإذن (...) للذهاب في رحلة إلى وارسو، الى جيشوف (في بولندا)»، مضيفا «لكن بالطبع، أنا أبقيهم في وسط بيلاروس، كما اتفقنا»، وأكد «نحن نسيطر على ما يجري (مع فاغنر). مزاجهم سيئ»، بحسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السري يستعيد بصورة مع شقيقه أهم الذكريات بحضور الحكم الليبي الوحيد في كأس العالم يوسف الغول

السري يستعيد بصورة مع شقيقه أهم الذكريات بحضور الحكم الليبي الوحيد في كأس العالم...
لوكاشنكو: قوات فاغنر تضغط علينا للذهاب في «رحلة» إلى وارسو ببولندا

لوكاشنكو: قوات فاغنر تضغط علينا للذهاب في «رحلة» إلى وارسو ببولندا
كاراتيه ليبيا يستعد لبطولة شمال أفريقيا في فرعي «كاتا وكوميتي» بطرابلس

كاراتيه ليبيا يستعد لبطولة شمال أفريقيا في فرعي «كاتا وكوميتي» بطرابلس
اليونان تشهد «أكبر عملية إجلاء على الإطلاق» بسبب الحريق في رودوس

اليونان تشهد «أكبر عملية إجلاء على الإطلاق» بسبب الحريق في رودوس
الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان تتوافد على الطائف وأبها

الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان تتوافد على الطائف وأبها
إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بسبب عدوى فيروسية

إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بسبب عدوى فيروسية
الهلال السعودي ينافس ريال مدريد على ضم مبابي

الهلال السعودي ينافس ريال مدريد على ضم مبابي
إدانه أممية لـ«الاحتجاز الجماعي التعسفي» لأطفال سورية بسبب صلاتهم بـ«داعش»

إدانه أممية لـ«الاحتجاز الجماعي التعسفي» لأطفال سورية بسبب صلاتهم بـ«داعش»
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة

«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة
حديقة فينيكس الأميركية تواجة قيظ الصيف بحمام بارد للبوم ومثلجات للقرود

حديقة فينيكس الأميركية تواجة قيظ الصيف بحمام بارد للبوم ومثلجات للقرود
درجة الحرارة تتخطي الـ40 في اليونان وموجة الحر تتوسع في الولايات المتحدة

درجة الحرارة تتخطي الـ40 في اليونان وموجة الحر تتوسع في الولايات المتحدة
معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في ليبيا

معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في...
معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في ليبيا

معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في...
زيلينسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع

زيلينسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع
أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»

أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»
بعثة الأهلي طرابلس تطير للسعودية استعدادا للبطولة العربية على كأس الملك سلمان (صور)

بعثة الأهلي طرابلس تطير للسعودية استعدادا للبطولة العربية على كأس الملك سلمان ...
شاهد.. ميسي يستعيد إكسير برشلونة مع إنتر ميامي في أول ظهور بأميركا

شاهد.. ميسي يستعيد إكسير برشلونة مع إنتر ميامي في أول ظهور بأميركا
تعديلات جديدة لـ«شيفروليه ترافيرسا» 2024

تعديلات جديدة لـ«شيفروليه ترافيرسا» 2024
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين ولوكاشنكو يلتقيان لأول مرة منذ تمرد «فاغنر»
بوتين ولوكاشنكو يلتقيان لأول مرة منذ تمرد «فاغنر»
اليونان تشهد «أكبر عملية إجلاء على الإطلاق» بسبب الحريق في رودوس
اليونان تشهد «أكبر عملية إجلاء على الإطلاق» بسبب الحريق في رودوس
كييف: ارتفاع ضحايا الضربات الروسية على أوديسا لقتيلين و22 جريحا
كييف: ارتفاع ضحايا الضربات الروسية على أوديسا لقتيلين و22 جريحا
بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد مني بالفشل
بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد مني بالفشل
لوكاشنكو: قوات فاغنر تضغط علينا للذهاب في «رحلة» إلى وارسو ببولندا
لوكاشنكو: قوات فاغنر تضغط علينا للذهاب في «رحلة» إلى وارسو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات ......
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله...
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس...
المزيد
استياء في قرى محرّرة من السيطرة الروسية في الشرق الأوكراني
استياء في قرى محرّرة من السيطرة الروسية في الشرق الأوكراني...
31 قتيلا جراء فيضانات أمطار غزيرة في أفغانستان
31 قتيلا جراء فيضانات أمطار غزيرة في أفغانستان...
اليونان.. انهيار جسر قيد الإنشاء وأشخاص محتجزون تحت أنقاضه
اليونان.. انهيار جسر قيد الإنشاء وأشخاص محتجزون تحت أنقاضه...
لوكاشنكو: قوات فاغنر تضغط علينا للذهاب في «رحلة» إلى وارسو ببولندا
لوكاشنكو: قوات فاغنر تضغط علينا للذهاب في «رحلة» إلى وارسو ......
بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد مني بالفشل
بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد مني بالفشل...
المزيد