لوكاشنكو: قوات فاغنر تضغط علينا للذهاب في «رحلة» إلى وارسو ببولندا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي ألكسندر لوكاشنكو الأحد، أن قوات فاغنر تضغط عليه لأنهم يريدون الذهاب في «رحلة» إلى وارسو وجيشوف في بولندا.

لكن لوكاشنكو، قال خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ، إنه «يُبقي» عناصر مجموعة فاغنر في وسط البلاد، وأن مينسك «تسيطر» على وضع المقاتلين الذين انتقلوا الى أراضيها بموجب اتفاق في أعقاب تمرّد مسلح على القيادة العسكرية في موسكو.

وتابع لوكاشنكو أن عناصر المجموعة «يطلبون الاتجاه غربا، يطلبون مني الإذن (...) للذهاب في رحلة إلى وارسو، الى جيشوف (في بولندا)»، مضيفا «لكن بالطبع، أنا أبقيهم في وسط بيلاروس، كما اتفقنا»، وأكد «نحن نسيطر على ما يجري (مع فاغنر). مزاجهم سيئ»، بحسب وكالة «فرانس برس».