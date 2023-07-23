روسيا تقول إنها دمرت كل الأهداف المحددة في أوديسا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا الأحد أنها دمرت كل الأهداف المحددة في مدينة أوديسا الأوكرانية، مؤكدة أن المواقع المستهدفة كانت تعد لهجمات «إرهابية» ضد روسيا.

وقال الجيش الروسي «شنت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة ليلا (..) على منشآت تم فيها الاعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة»، مؤكدا أنه «تم تدمير جميع الاهداف المحددة»، بحسب وكالة فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر، مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة آخرين، بينهم أطفال، بجروح في هجوم روسي ليلي على مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وكتب كيبر على «تلغرام»: «للأسف قُتل مدني نتيجة الهجوم الإرهابي الليلي للروس على أوديسا».