  • Alwasat News
Atwasat

أوكرانيا تقترح دوريات دولية في البحر الأسود لتأمين تصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 08:12 مساء
أوكرانيا تقترح دوريات دولية في البحر الأسود لتأمين تصدير الحبوب
سفينة الشحن «نافي ستار» التي ترفع علم بنما تعبر مضيق البوسفور. (الإنترنت)
alwasat radio

قال مستشار الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن بلاده تقترح تسيير دوريات عسكرية دولية تحمل تفويضا من الأمم المتحدة لضمان أمن صادرات الحبوب في البحر الأسود، وذلك بعد انسحاب روسيا من اتفاق في هذا الصدد.

وأورد ميخايلو بودولياك «ينبغي إضافة تفويض من الأمم المتحدة لتسيير دوريات عسكرية» بمشاركة دول محاذية للبحر الأسود مثل تركيا وبلغاريا، بحسب «فرانس برس».

تحذير روسي من  تصدير الحبوب عبر البحر الأسود
وحذرت روسيا أمس الثلاثاء أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مشيرة إلى أنه لم يعد هناك «ضمانات أمنية» بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف «في غياب ضمانات أمنية مناسبة، تظهر مخاطر معيّنة. إذا جرى إقرار أيّ شيء بدون روسيا، فيجب أن تؤخذ هذه المخاطر في الاعتبار». ردًا على سؤال حول رغبة اوكرانيا بمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مع أو بدون موافقة موسكو على أمن السفن.

-  أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية
-  انتهاء صلاحية اتفاق تصدير الحبوب بعد رفض روسيا تمديده

في الإطار نفسه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره التركي حقان فيدان، إن انتهاء العمل بالاتفاق يعني «سحب الضمانات الأمنية للملاحة» مما يجعل شمال غرب البحر الأسود حيث تعبر سفن الشحن، «منطقة خطرة موقتا». وقالت الخارجية الروسية في بيان إن «الوزيرين فكرا في خيارات أخرى لتزويد الدول الأشد حاجة بالحبوب».

روسيا ترفض تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
من جهته اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب «خطأ فادحا» بإنهاء مشاركة موسكو في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. وقال ماكرون «لقد قرر استخدام الغذاء سلاحًا، أعتقد أنه خطأ فادح».

وكانت موسكو أعلنت الإثنين رفضها تمديد الاتفاق الذي أبرم في يوليو 2022 مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا منددة بالعوائق الماثلة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

الثلاثاء اتهم بيسكوف أيضًا أوكرانيا باستخدام الممر البحري الذي فُتح في إطار الاتفاق «لأغراض عسكرية ... هذه حقيقة واضحة» بعدما قصفت كييف الإثنين الجسر الاستراتيجي الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات

المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات
أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية

أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية
دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي

دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا

فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة

«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة
للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً

للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً
بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل

بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل
تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة

تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة
حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر

حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر
ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»

ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي

موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير

مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير
(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من الأخطاء.. رحومة: «Wtv» لها الاحترام

(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي والصدارة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي ...
شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد ...
«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج
«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع

«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع
كاركاتير خيري - خالد المشري

كاركاتير خيري - خالد المشري
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية
أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية
إرسال تعزيزات أوروبية لمساعدة اليونان على مكافحة الحرائق العنيفة
إرسال تعزيزات أوروبية لمساعدة اليونان على مكافحة الحرائق العنيفة
كوريا الشمالية تحتجز جنديا أميركيا بعد عبوره الحدود
كوريا الشمالية تحتجز جنديا أميركيا بعد عبوره الحدود
تظاهرة نسائية في كابل ضد إغلاق صالونات التجميل في أفغانستان
تظاهرة نسائية في كابل ضد إغلاق صالونات التجميل في أفغانستان
قوات الأمن الإيطالية تعتقل مهربَين بتهمة التسبب في موت مهاجرين
قوات الأمن الإيطالية تعتقل مهربَين بتهمة التسبب في موت مهاجرين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات ......
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه...
المزيد
كييف: «لا تسوية» ممكنة مع موسكو لأنها تسعى إلى «تدمير» أوكرانيا
كييف: «لا تسوية» ممكنة مع موسكو لأنها تسعى إلى «تدمير» ......
أوكرانيا: نحتاج 300 آلية مدرعة و80 مقاتلة إف-16 لتسريع الهجوم المضاد
أوكرانيا: نحتاج 300 آلية مدرعة و80 مقاتلة إف-16 لتسريع ......
أوكرانيا تقترح دوريات دولية في البحر الأسود لتأمين تصدير الحبوب
أوكرانيا تقترح دوريات دولية في البحر الأسود لتأمين تصدير ......
قوات الأمن الإيطالية تعتقل مهربَين بتهمة التسبب في موت مهاجرين
قوات الأمن الإيطالية تعتقل مهربَين بتهمة التسبب في موت ......
تظاهرة نسائية في كابل ضد إغلاق صالونات التجميل في أفغانستان
تظاهرة نسائية في كابل ضد إغلاق صالونات التجميل في أفغانستان...
المزيد